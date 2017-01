Réveillon custou mais de R$ 2,4 mi

00:00 · 03.01.2017

Claudia Leitte recebeu cachê de R$ 880 mil por 1h10min de show na Praia de Iracema ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

O Diário Oficial do Município de Fortaleza, do dia 27 de dezembro de 2016, apresenta os valores pagos aos artistas que realizaram os shows no Réveillon 2017 da Capital cearense. No documento são divulgados as quantias pagas para 12 atrações, correspondentes ao montante de R$ 2,4 milhões. A única atração que não aparece na publicação é a dupla Jorge e Mateus.

O valor mais caro das apresentações foi o da cantora de axé Claudia Leitte com custo de R$ 880 mil. Em seguida, vem a banda O Rappa (R$ 480 mil), Simone e Simaria (R$ 470 mil), Solteirões do Forró (R$ 150 mil), Ítalo e Renno (R$ 100 mil), Beto Barbosa (R$80 mil), Falcão (R$ 70 mil), Forró Real (R$70 mil), Waldonys (R$ 50 mil), Luís Marcelo e Gabriel (R$ 30 mil), Banda Acaiaca (R$ 30 mil) e Banda Patrulha (R$ 30 mil).

As apresentações tiveram duração de 12h, com 13 atrações musicais e 17 minutos de show pirotécnico. Conforme a Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), dois terços dos artistas eram locais. Ao todo, cerca 1,2 milhão de pessoas estiveram na festa.

Conforme a Prefeitura, os demais valores de apresentações devem ser divulgados entre as publicações dos dias 26 a 30 de dezembro de 2016. Nas edições do Diário Oficial disponíveis no site do Município até a publicação dessa matéria, a informação do pagamento à dupla sertaneja ainda não constava. A reportagem entrou em contato com assessoria de Jorge e Mateus, mas as ligações não foram atendidas.

Superior

Em 2015, a Prefeitura fez o Réveillon com 12 atrações e gastos de R$ 2.910.000. Os custos com cachês foram 19,8% superiores ao da edição do ano anterior. Na passagem de ano de 2013 para 2014, o investimento do Município foi de R$ 2.428.000. Já na edição de 2012/2013, quando os gastos com a festa foram bancados pelo governo do Estado, a estimativa é que as atrações principais custaram cerca de R$ 2 milhões. Na gestão da prefeita Luizianne Lins, o Réveillon com Caetano Veloso foi mais caro (2010/2011) e atingiu a marca de R$ 4,8 milhões. Na época, o Tribunal de Contas dos Municípios solicitou investigação.