Retrospectiva 2016: Memória

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 00:46 · 31.12.2016

Yolanda Vidal Queiroz

12 /11/1928 17/ 06/2016

O Ceará se entristeceu no dia 17 de junho de 2016 com a notícia da partida de uma das figuras mais importantes da sua história entre os séculos XX e XXI. Morre a mulher que todos aprenderam a chamar de Dona Yolanda, e tornou-se liderança empresarial reconhecida nacional e internacionalmente.

O seu profícuo trabalho lhe rendeu mais de uma centena de homenagens. Assumiu a presidência do Grupo Edson Queiroz, em 1982, quando faleceu precocemente o chanceler Edson Queiroz. No comando das empresas, imprimiu excepcional ritmo de consolidação e expansão, fazendo o Grupo figurar entre os 100 maiores do Brasil, com 16 empresas de diversos setores. Dona Yolanda exercia ainda a vice-presidência da Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza (Unifor).

“Cultivo as grandes amizades que fiz na vida. Prezo o bom relacionamento com todo mundo que está ao meu redor. Gosto de ter meus filhos, netos e bisnetos por perto, enchendo minha casa de barulho, alegria e amor”, afirmou na introdução do livro “Momentos”, editado em 2015.

Dona Yolanda e Edson Queiroz tiveram seis filhos, Airton Queiroz, Myra Eliane, Edson Queiroz Filho, Renata Queiroz, Lenise Queiroz e Paula Queiroz, além de 15 netos e 28 bisnetos.

Ainda no livro “Momentos”, Dona Yolanda revelou: “Durante todos estes anos em que estou à frente do Grupo Edson Queiroz, recebi, com grande emoção, muitas condecorações e medalhas. Sou grata a todos os que me prestaram homenagens tão bonitas”. O Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza e o Tribunal de Justiça do Ceará decretaram luto oficial.

David Bowie

8/01/1947 10/01/2016

Cantor e compositor britânico morre aos 69 anos, após 14 meses de batalha contra o câncer. Gênio pop, ficou reconhecido por reinventar-se como artista, ganhando o apelido de “camaleão”.

Shaolin

8/05/1971 14/01/2016

Com quadro de infecção respiratória, o humorista sofreu parada cardíaca e faleceu cinco anos após grave acidente que o deixou com várias sequelas.

Naná Vasconcelos

2/08/1944 9/03/2016

Eleito oito vezes o melhor percussionista do mundo pela revista americana Down Beat e ganhador de oito prêmios Grammy, o pernambucano morreu aos 71 anos de câncer no pulmão.

Gildo Fernandes de Oliveira

12/01/1940 09/03/2016

Natural de Pernambuco, o maior ídolo do Ceará Sporting Club, nas décadas de 1960 e 1970, acumulou 246 gols. Faleceu, aos 56 anos, após sofrer parada cardiorrespiratória.

Prince

7/06/1958 21/04/2016

Um dos ícones da música pop, o cantor e multi-instrumentista morreu vítima de overdose acidental aos 57 anos. Tornou-se um fenômeno mundial nos anos 1980, com “Purple Rain”.

Billy Paul

1/12/1934 24/04/2016

Natural da Filadélfia (EUA), tinha grande aproximação como Brasil. O último show em Fortaleza foi em 2013. O cantor de soul não resistiu a batalha contra o câncer pancreático.

Cauby Peixoto

10/02/1931 15/05/2016

Da era de ouro da canção brasileira, o intérprete do clássico “Conceição” fez última apresentação em 3 de maio, no Rio, ao lado de Ângela Maria. Não resistiu à pneumonia, aos 85 anos.

Regina Marshall

28/08/1938 18/05/2016

Colunista social do Diário do Nordeste por quase três décadas e eleita Rainha da Imprensa por dois anos consecutivos, a jornalista morreu aos 77 por complicações de uma pneumonia.

Muhammad Ali

17/01/1942 3/06/2016

Tricampeão mundial e campeão olímpico, o ex-boxeador faleceu aos 74 anos com problemas respiratórios. Em 1999, foi eleito “O Desportista do Século” pela revista Sports Illustrated.

Elke Maravilha

22/02/1945 20/06/2016

Nascida na Rússia, chegou ao Brasil com oito anos, voltando para a Europa na ditadura militar. A modelo, atriz e jurada dos programas de calouros na televisão brasileira morreu, aos 71 anos, após cirurgia para tratamento de uma úlcera.

Ivens Dias Branco

3/08/1934 24/06/2016

O cearense faleceu aos 84 anos, em decorrência de complicação cardíaca. Administrou desde 1953 a M. Dias Branco, uma das maiores companhias de alimentos do Brasil. Segundo a Revista Forbes, era o empresário mais bem-sucedido do Ceará, o 17º do Brasil e o 854º mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 2,1 bilhões.

Hector Babenco

7/02/1946 13/07/2016

Argentino radicado no Brasil, dirigiu importantes filmes (“Pixote”, “Carandiru” e “O beijo da mulher aranha”). Faleceu aos 70 anos por conta de parada cardiorrespiratória.

Ivo Pitanguy

5/07/1926 6/08/2016

O renomado cirurgião plástico morreu um dia após conduzir, numa cadeira de rodas, a tocha olímpica, no Rio de Janeiro. Aos 93 anos, já debilitado, sofreu uma parada cardíaca.

Neno Cavalcante

1/07/1955 14/08/2016

Protagonista de um jornalismo opinativo, assinava a Coluna “É”, no Caderno 3, do Diário do Nordeste, empresa na qual atuou desde a sua fundação (1981). Também apresentou o Teveneno (TV Diário). Faleceu aos 61 anos, vítima de AVC.

João Havelange

8/05/1916 16/08/2016

Eleito presidente da Fifa em 1974, permaneceu à frente da entidade até 1998. Organizou seis Copas do Mundo e visitou 186 países. O ex-dirigente faleceu aos 100 anos em decorrência de infecção.

Teodoro Soares

28/12/1940 18/08/2016

Deputado estadual do PSD, o ex-reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) lançou 32 livros e teve sua vida dedicada à educação. Morreu aos 75 anos, por falência múltipla dos órgãos.

Mazolinha

3/04/1959 5/09/2016

Vágner Nunes destacou-se nos gramados nos anos 1980, atuando inclusive no Fortaleza. Viveu os últimos anos em São Paulo, trabalhando como pedreiro. Morreu de infarto aos 57 anos.

Domingos Montagner

26/02/1962 15/09/2016

Após gravações da novela Velho Chico, produzida pela Rede Globo, o ator decidiu mergulhar nas águas do Rio São Francisco, em Sergipe, onde acabou morrendo afogado. Ele estava acompanhado da atriz Camila Pintanga, que escapou da tragédia.

Shimon Peres

2/08/1923 28/09/2016

Presidente de Israel no período de 2007 a 2014, recebeu o Nobel da Paz de 1994, ao lado de Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Aos 93 anos, sofreu derrame cerebral e não resistiu.

Ênio Carlos

25/02/1965 20/10/2016

O radialista e apresentador de televisão faleceu aos 51 anos, vítima de um tumor cerebral.Trabalhou na TV Diário desde a sua fundação, em 1998, sempre com altos índices de audiência.

Carlos Alberto Torres

17/07/1944 25/10/2016

Capitão do tricampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, o ex-lateral Carlos Alberto Torres morreu aos 72 anos. Comandava um time com jogadores como Pelé e Rivelino. Trabalhava como comentarista da Sportv. Sofreu um infarto fulminante.

Fidel Castro

13/08/1926 25/11/2016

Figura controversa, ora amada, ora odiada pelo povo, faleceu aos 90 anos. O político e revolucionário cubano governou a República de Cuba como primeiro-ministro de 1959 a 1976 e posteriormente como presidente de 1976 a 2008. O corpo de Fidel foi cremado.

Ferreira Gullar

10/09/1930 4/12/2016

Escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta e um dos fundadores do neoconcretismo. Em 2014, foi eleito imortal na Academia Brasileira de Letras. Faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Dom Paulo Evaristo Arns

14/09/1921 14/12/2016

O Arcebispo Emérito da Arquidiocese de São Paulo que lutou pelos mais pobres, pelos direitos humanos e contra a ditadura, faleceu aos 95 anos, em decorrência de uma broncopneumonia.

George Michael

25/06/1944 25/12//2016

Famoso no cenário musical desde os anos 1980, o cantor britânico teve a sua vida marcada por atritos ocasionais com a lei. Por outro lado, foi grande solidário com instituições filantrópicas. Morreu aos 53, vítima de insuficiência cardíaca.

