Retrospectiva 2016: Leia as matérias do Diário do Nordeste premiadas em 2016

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 00:47 · 31.12.2016

A busca por um jornalismo sério e com sensibilidade rendeu 11 premiações ao Diário do Nordeste em 2016. Dentre os profissionais responsáveis por tais conquistas estão jornalistas (repórteres e editores), revisores, fotógrafos e designers, todos engajados na produção de reportagens com qualidade, seja por meio das narrativas dos textos, do desenho das páginas, das fotografias e também dos vídeos que completam a plataforma digital.

A nova rota da aviação civil

Yohanna Pinheiro e Raone Saraiva (Negócios) venceram o prêmio “Anac 10 Anos, da Agência Nacional de Aviação Civil, na categoria Trabalhos Jornalísticos. Editado por Regina Carvalho e Dháfine Mazza, o DOC abordou o desenvolvimento e a regulação da aviação civil na última década. O design é de Marina Mota.

(Des)caminhos da escola

Vencedora na categoria especial Educação do Prêmio CNI de Jornalismo, a série produzida por Melquíades Júnior investigou os meios de transporte escolar sucateados e fraudes em contratos para o serviço em prefeituras do Ceará. Integram a equipe Cid Barbosa (fotos), Lincoln de Souza (design) e Germana Cabral (edição).

Varejo conectado

Ao mostrar como novas tecnologias auxiliam às micro e pequenas empresas em época de crise, Yohanna Pinheiro e Raone Saraiva (Negócios) venceram o XIX Prêmio Automação GS1 da Associação Brasileira de Automação na categoria Imprensa. A edição é de Regina Carvalho e Dháfine Mazza, com design de Louise Dutra.

Parto dos anjos

A grande incidência de mortes de bebês durante e após o parto no Ceará resultou nesta reportagem de Melquíades Júnior. Venceu a 3ª edição do Prêmio Petrobras de Jornalismo Socioambiental categoria nacional. Design de Felipe Goes, fotos de Alex Costa e ilustrações de Lincoln de Souza e revisão de Vânia Monte e Eduardo Solon.

Corda bamba: Memórias de circenses

O fotógrafo Kid Júnior venceu a categoria Fotojornalismo do Prêmio Gandhi de Comunicação 2016 com imagens publicadas na reportagem de Beatriz Jucá. Com design de Marina Mota e ilustrações de Lincoln de Souza, o especial trouxe histórias de artistas de circos cearenses. Foi editado por Dellano Rios e Adriana Martins.

Sentidos da vida

Dahiana Araújo conquistou o Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza. No DOC, mostrou demandas de cegos e surdos em Fortaleza, assim como dicussões sobre o que a cidade oferece ou precisa avançar em termos de acessibilidade. A edição é de Germana Cabral e design de Grace Sampaio.

Orgânico na mesa

Melquíades Júnior venceu o prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo (Regional), e o 23º Prêmio CNH Industrial de Jornalismo Econômico (Agronegócio). Mostrou como os alimentos sem veneno são produzidos em três estados. As fotos são de Eduardo Queiroz/Bruno Gomes e design de Felipe Goes.

Homofobia: discriminação profissional

Publicado no site do Diário do Nordeste por Nayana Siebra e João Bandeira, obteve o terceiro lugar na categoria Reportagens Jornalísticas do 5º Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos (Associação dos Magistrados do Estado do RJ). O design é de Gabriel Melo e arte de Felipe Belarmino.

Contrastes de sonhos e realidade

O trabalho de um pescador fortalezense foi retratado pelo fotógrafo Natinho Rodrigues, para este DOC produzido pela repórter Karine Zaranza, da editoria de Cidade. Com a imagem, Natinho venceu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza, na categoria fotografia.

Varejo farmacêutico

Serviços e inovações no setor foram o tema da reportagem de Fernanda Cavalli e Murilo Viana (Negócios) vencedora do prêmio da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Regina Carvalho/Dháfine Mazza (edição) e Lincoln de Souza (design gráfico) integram a equipe.

