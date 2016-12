Retrospectiva 2016: Crescem casos de dengue, zika e febre chikungunya

O avanço do mosquito Aedes aegypti continua a fazer estragos no Ceará, principalmente em Fortaleza. O ano foi marcado também pela escassez hídrica, que chegou à Capital. Por isso, a Cagece anunciou racionamento para fevereiro próximo. Já a queda da ponte em construção no viaduto da Aerolândia, em fevereiro, matou duas pessoas e deixou outras feridas. A cidade também se ressentiu do excesso de lixo

00:00 · 31.12.2016 / atualizado às 00:32 por Por Fernando Maia

O Aedes aegypti se tornou uma espécie de inimigo público número um do Estado. O mosquito é responsável pela transmissão da dengue, zika e febre chikungunya. Em 2016, completou 30 anos desde que ele começou a ser citado nas manchetes dos noticiosos locais. E a dengue foi a primeira das doenças que passou a transmitir. A enfermidade se transformou em doença endêmica, manifestando-se, anualmente, de janeiro a dezembro, sem trégua. Nas três décadas que se passaram desde o primeiro registro até os dias atuais, a dengue não só persistiu, como se disseminou e se agravou. De 1986 para cá, o Ceará já registrou pelo menos meio milhão de ocorrências (558.827) e 500 mortes, vivenciando sete epidemias.

Até o dia 3 de dezembro foram confirmados 36.320 casos de dengue, com 27 óbitos, 11 (40,7%) do sexo feminino e 16 (59,2%) do sexo masculino. Em relação à febre chikungunya, são 28.512 ocorrências. Dessas, 15 pessoas morreram. Quanto à microcefalia, até 31 de outubro, foram comprovados 94 casos, e 82 estão sendo investigados. Desses confirmados, em 24 foram identificados o vírus zika. Para combater o mosquito, em fevereiro, realizou-se o Dia de Combate ao Aedes aegypti em todo o País. A data marcou a entrada do Exército na luta. Cerca de três mil homens foram recrutados para atuar em Fortaleza e no Interior.

O descarte irregular de lixo em ruas e avenidas de Fortaleza continua sendo um grande problema. Entulho de obras, mobília velha e resíduos residenciais se acumulam sobre as calçadas. Existem na Capital 1.316 pontos mapeados e monitorados pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos.

Vítima de raiva humana

Depois de quatro anos e oito meses sem óbitos por raiva humana no Ceará, um agricultor de 37 anos, morador da zona rural de Iracema, no Vale do Jaguaribe, morreu no dia 11 de novembro, no Hospital São José, em Fortaleza, após uma parada cardíaca. O paciente contraiu raiva ao ser agredido por um morcego.

”Qualquer pessoa está sujeita a contrair o zika vírus e, se não for tratado, o quadro pode evoluir e levar o paciente à morte. É preciso que nos primeiros sintomas, como febre e dores nas articulações, a pessoa procure um posto de saúde”

Nélio Moraes, gerente da Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Secretaria da Saúde de Fortaleza

16 pessoas

morreram em decorrência do vírus H1N1 neste ano no Ceará. A Secretaria da Saúde do Estado notificou 53 casos de síndrome respiratória aguda grave, por influenza A/H1N1. Caucaia teve mais mortes (3); Fortaleza (2) e 11 nas demais cidades.

9 vítimas

da leptospirose, doença infecciosa causada por bactéria presente na urina de animais, como os ratos, morreram no Ceará em 2016. Desse total, oito residiam em Fortaleza, e uma em Caucaia, segundo a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.