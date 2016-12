Repasse às UPAs será feito pela capacidade

00:00 · 30.12.2016 por Renato Bezerra - Repórter

Novas regras envolvem, agora, as formas de custeio das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) em todo o Brasil. A medida, anunciada ontem pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, flexibiliza o repasse de recursos mensais com base na capacidade operacional das unidades, definida pelo gestor, e não mais pela tipologia do porte. A partir desse cenário, segundo o Ministério da Saúde, será possível colocar em funcionamento unidades já prontas, mas que ainda não atendem à população. No Ceará, nove estão nessa situação e outras 12 se encontram em obras. O Estado possui 30 unidades em funcionamento.

As novas regras de composição das UPAs 24h, que deverão ser publicadas em portaria até a próxima semana, preveem, também, o incentivo à conclusão das obras. Em todo o País, 275 obras estão em execução, estando 170 delas quase prontas. Outras 165 já concluídas ainda aguardam para início de funcionamento.

Com a nova portaria, os gestores receberão os recursos mensais repassados pelo Ministério da Saúde proporcionalmente às oito opções de funcionamento e capacidade operacional. Sendo assim, a UPA poderá ter, no mínimo, dois médicos atuando, com média de 2.250 atendimentos por mês, recebendo incentivo financeiro de R$ 50 mil mensais para custeio da UPA e R$ 35 mil para qualificação.

As unidades poderão ter, em último caso, nove profissionais médicos, com média de 13.500 atendimentos no mês. Neste caso, o valor de incentivo será de R$ 250 mil para custeio e qualificação. Conforme o Ministério, as UPAs 24 horas têm a capacidade de realizar 130 mil atendimentos por dia, o equivalente a 4 milhões por mês, atendendo a 50% da população.

Monitoramento

Entre as novidades das regras anunciadas, estão o compartilhamento e uso de equipamentos de apoio e diagnóstico da rede de saúde local; novas rotinas de monitoramento por parte do Ministério da Saúde, que vai verificar a implantação de itens relativos à qualidade de assistência à saúde, à gestão da unidade e aos quantitativos mínimos mensais de produção assistencial, que serão realizadas pelas unidades, e que deverão ser comprovados pelos gestores.

O investimento total do Governo Federal para as obras das UPAs 24 horas é de R$ 1,8 bilhão. Neste ano, o repasse mensal do Ministério da Saúde referente ao custeio totalizou cerca de R$ 1,6 bilhão.

As UPAs têm como objetivo prestar um atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes considerados de urgência e emergência, oferecendo os primeiros socorros nos casos de natureza cirúrgica e de trauma, realizando a investigação diagnóstica inicial de cada caso. Assim, os pacientes podem ser encaminhados de forma referenciada aos serviços hospitalares de maior complexidade.