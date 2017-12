Rendeiras da Prainha ganham centro turístico

01:00 · 22.12.2017 por Cadu Freitas - Repórter

A espera das mulheres que fazem da Prainha uma região do artesanato chegou ao fim ontem. A inauguração do novo Centro das Rendeiras Luiza Távora, na Rua Principal do local, ontem à noite, garantiu o Natal e o fim de ano de Valdênia Ferreira, 50, também conhecida como Popó.

A mulher trabalha com a arte desde os sete anos de idade. Aprendeu com o avô Denel. "A minha mãe já fazia, mas ela não tinha paciência de ensinar. A minha avó também", explica Valdênia ao contar que diziam para ela não mexer nos materiais de artesanato.

Antes do Centro das Rendeiras, Popó fazia sua arte em casa e vendia em pontos estratégicos, perto de hotéis e pousadas, em decorrência do fluxo de turistas. "Aqui está uma maravilha. Foi uma luta, mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Foi uma conquista com muita felicidade, com muito amor e carinho", garante a mulher, ao lembrar do antigo equipamento de madeira, que ficou nove anos sem funcionar.

Felicidade também expressa pela rendeira e professora - de Física e Matemática - Leiliane Nascimento, 33. Para ela, o espaço "é um mercado de trabalho que veio para inovar cada vez mais e incentivar as rendeiras, que estavam praticamente desacreditadas do que poderia acontecer", pois muitas filhas e netas de trabalhadoras não buscam mais viver do ofício.

O box de Leiliane, o de número dois, dos 38 do local, é compartilhado com a esposa do tio, cuja rotina de trabalho será de segunda a sexta. A professora usará os fins de semana para trabalhar no Centro, levando até os frequentadores formas diferenciadas de utilização da renda, como o trabalho feito como vela de um barco de madeira.

Capacitação

De acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana, a vocação do Estado para a renda e o artesanato encontrarão morada no espaço recém-inaugurado. "Isso vai possibilitar não só oportunidade de renda e emprego das pessoas daqui, mas também é um espaço turístico importante, é uma forma de trazer mais turistas, comercializar nossos produtos", pontuou o governador. O espaço, que funcionará diariamente, de 9h às 18h, conta com 1 mil m² e recebeu investimento de quase R$ 1,7 milhão.

Segundo a primeira-dama Onélia Santana, o trabalho do Governo começou com o Centro das Rendeiras e irá continuar com um curso de capacitação. A proposta é que as profissionais ajudem a repassar o conhecimento para três turmas de adolescentes da região em 2018, garantindo a continuação da arte para as futuras gerações.

Sonhos

A presidente da Associação das Rendeiras da Prainha, Maria Odete Costa, disse ter realizado um sonho conjunto. As mulheres que antes atuavam na frente de restaurantes e pousadas agora possuem um local para chamar de seu. "Nós agora não estamos na baixa estação. Para nós, agora é sempre alta estação porque turista não vai faltar por causa dessa beleza obra", garante.

Sonhos também compartilhados pelas rendeiras dos boxes dois (de Leiliane) e sete (de Popó). Ambas não possuem em comum apenas o domínio da arte e a moradia no Município de Aquiraz. A ideia é ir bem mais longe: pode ser na televisão ou na Europa. "Eu sou neta de rendeira, então, como a minha avó fazia a renda, eu passei a gostar de fazer. Acho uma arte muito linda e, cada vez mais, estou trabalhando para que eu possa expandir para o mercado europeu, para fora", almeja Leiliane.

Já Valdênia imagina que a vida vai melhorar quando for mostrar sua arte no programa da Fátima Bernardes. Para a mulher, a televisão poderia torná-la famosa. "Um dia ainda vou dar autógrafo, mas, por enquanto, vou passar para minha filha a fim de que depois ela passe para a minha neta. Aliás, eu também vou ensinar à minha neta".