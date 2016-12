Reformas na Aguanambi ficarão concluídas em abril

00:00 · 29.12.2016

As intervenções iniciadas em março deste ano estão com cerca de 80% da execução concluídos, segundo a Seinf ( Foto: Jorge Alves )

As obras de reforma viária da Avenida Aguanambi serão entregues em abril de 2017, garante o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, antecipando o cronograma inicial, que previa a finalização no segundo semestre de 2017. "A obra está bem adiantada, então é possível que seja entregue o novo viaduto e a passarela antes do prazo estabelecido", destaca o gestor.

Execução

As intervenções iniciadas em março deste ano, da construção de um viaduto ligando a via à BR-116m e a estruturação de parte do corredor expresso, além de uma passarela, estão com cerca de 80% da execução concluída.

O novo equipamento está sendo edificado com estruturas metálicas e de concreto, método construtivo que garante mais rapidez na execução, durabilidade e menos impacto no trânsito e entorno dela.

Quando concluído, o novo viaduto terá quatro faixas, sendo duas delas para carros que trafegam no sentido Centro/BR116, e duas exclusivas para ônibus, em ambos os sentidos. O projeto de requalificação viária da Avenida Aguanambi prevê ainda a construção de novas calçadas, 4km de ciclovias, reforma de duas praças e rotatória, além de paisagismo e arborização ao longo de toda a avenida.

Segundo o Samuel Dias, titular da Seinf, o ritmo do serviço está intenso e a utilização de estruturas pré-moldadas acelera a finalização. "Atualmente, falta montar o último vão do viaduto, que deve acontecer em janeiro, e no fim de março, já esperamos que os veículos estejam transitando em cima do viaduto. Antes disso, é necessário também adiantar a parte de drenagem, galerias, entre outros detalhes de sinalização", pontua.

Elevador

Já a passarela para pedestres, que está sendo edificada desde fevereiro deste ano, defronte ao Hospital Antônio Prudente, tem previsão de início de funcionamento para janeiro de 2017. A instalação dos elevadores - para transporte de pessoas com mobilidade reduzida e público em geral -, de acordo com Samuel Dias, irá ocorrer já a partir em janeiro de 2017.