Rede municipal de ensino terá mais 4.400 vagas

00:00 · 17.01.2017

O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio durante visita à Escola de Tempo Integral do Siqueira, ainda em construção, ontem de manhã ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Há dias, a doméstica Cristina Silva, 23, moradora do bairro Canindezinho, realiza uma peregrinação entre escolas da região para matricular a filha Maria Yasmin, de 1 ano. Todas as tentativas, porém, não tiveram sucesso. Para minimizar problemas desse tipo, a Prefeitura pretende abrir 2 mil novas vagas em creches e aproximadamente 2.400 vagas em escolas de tempo integral, até o fim de 2017.

O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio durante visita à Escola de Tempo Integral do Siqueira, ainda em construção, na manhã dessa segunda (16). A unidade será finalizada no fim de fevereiro e atenderá a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, a partir de março. Além dela, mais quatro escolas de modelo integral serão implantadas na cidade ainda este ano, somando-se às 20 que já existem atualmente.

"Começaremos este ano letivo com o acréscimo de 900 vagas da pré-escola, 400 vagas em creches e 1.500 em escolas de tempo integral. Mas, além de manter a rede funcionando com qualidade, precisamos pensar também na ampliação dela", afirma Roberto Cláudio. Segundo o gestor, também no primeiro semestre deste ano, serão inaugurados mais 10 Centros de Educação Infantil (CEIs).

A secretária de Educação do Município, Dalila Saldanha, reconhece que a rede ainda não pode atender à demanda total da educação infantil, mas afirma que tem a meta de criar 6 mil novas vagas até o fim da gestão. "Ano que vem, pretendemos entregar 17 novas escolas infantis", diz. Enquanto isso, a doméstica Cristina Silva aguarda a abertura de uma vaga para Yasmin.

"Ela estudava numa creche, mas tiraram para colocar outras crianças. Queria muito que desse certo porque estou precisando trabalhar", sustenta.

Dalila Saldanha afirma que a matrícula 2017, como já era esperado, cresceu. "Comparado aos anos anteriores, houve um aumento considerável na procura. A matrícula acaba hoje e, até o dia 20, estaremos identificando quem ficará na reserva e o número de salas que precisaremos criar, para atender a essa ânsia da sociedade por conta da questão financeira".

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), a rede municipal tem capacidade física para atender a cerca de 220 mil alunos.

Reformas

Roberto Cláudio assegura que, no segundo semestre, anunciará um plano de reformas e melhorias na estrutura dos 526 prédios da rede municipal de educação, realizando investimentos progressivos. Outra ação que será divulgada até maio é o lançamento do edital de seleção pública para novos diretores, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, coordenadores de distrito e superintendentes do sistema educacional.

"Criaremos um banco de gestores porque, os que já estiverem na escola, caso queiram, podem permanecer. O critério adotado será o do mérito, com etapas de prova escrita, análise de currículo, entrevista e um curso de fundamentação. Vamos criar uma escala de pontuação vinculada aos índices de aprendizagem dos alunos, como Ideb e Spaece, de forma que o gestor possa ser avaliado por aquilo que já desenvolveu", explica a secretária Dalila Saldanha. (Colaborou Nícolas Paulino)