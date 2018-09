Reabilitação de acidentes de trânsito demanda maior rede de apoio

01:00 · 17.09.2018 / atualizado às 02:04 por Nícolas Paulino - Repórter

O basquete, além de aproximar Sílvio da rotina que tinha antes do acidente, colocou-o em contato com pessoas em situação semelhante ( Foto: Helene Santos )

Acidentes de trânsito, quando não fatais, podem deixar sequelas permanentes no corpo e na mente. Uma coincidência crua, levando em consideração que um veículo utilizado para se locomover pode levar justamente a limitações de mobilidade. A reabilitação dos acidentados pode ser demorada e trabalhosa, exigindo uma rede de apoio multiprofissional para ajudar pacientes a terem um novo olhar sobre o cotidiano.

Assim foi experiência do microempresário Sílvio Neves, 45, quando teve diversos planos adiados pelo acidente que imobilizou suas pernas, em 1995. Jovem, pegou carona na carroceria de uma caminhonete na saída de uma festa. Durante a volta para casa, o motorista cochilou ao volante, o veículo tombou e esmagou o corpo de Sílvio.

Durante os quatro meses e 18 dias que passou internado, ainda alimentou esperanças de uma reação, que não veio. Há 13 anos morando em Fortaleza, o mineiro conta que só ganhou mais autonomia depois do tempo internado na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, onde aprendeu a se movimentar na cadeira de rodas.

Hoje, casado, ele toca a própria lanchonete, joga basquete, dirige e faz faculdade de Logística. "No começo desse processo, você pode se sentir sozinho porque é uma vida totalmente diferente. Mas, quando você encontra pessoas em situação parecida, troca ideias e se fortalece", defende.

Um estudo epidemiológico da Rede Sarah, realizado no ano passado, a partir de entrevistas com pacientes, verificou que 47,6% das internações motivadas por causas externas decorreram de acidentes de trânsito. Pilotos ou garupeiros de motocicletas representaram 52,7% das internações; seguidos de vítimas de automóveis, com 36,8%; e pedestres, com 4,3%.

A maioria se acidentou no fim de semana (46%), durante deslocamento de lazer (60,8%). Outros 29,2% se envolveram no trajeto do trabalho. Conforme a pesquisa, os pacientes são, na maioria, jovens e adultos jovens, homens (74,6%), solteiros (64,4%) e residentes de área urbana (73,5%).

Grande parte dos entrevistados (75%) atribuiu o acidente a comportamentos humanos, responsabilizando o condutor do veículo ou a si mesmos, quando eram condutores ou pedestres. Além disso, 16% indicaram algum aspecto da via como causa do acidente, e apenas 5,5% citaram problemas mecânicos do veículo (pneus estourados, perda de freios, etc).

Enfraquecimento

Em julho do ano passado, a Rede Sarah reforçou parceria com o Instituto Doutor José Frota (IJF), maior centro médico da Capital, para o atendimento complementar de pacientes com lesão medular ou lesão nervosa, principalmente de acidentes de trânsito.

No entanto, para Renata Jucá, professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará (UFC), a rede assistencial para os lesionados em Fortaleza e no Estado ainda é incipiente. Na Capital, por exemplo, ela sugere um centro de reabilitação em cada regional para dar conta da demanda, grande parte dela absorvida por clínicas-escola que têm funcionamento parcial por se basearem na rotina dos estudantes.

"Só vamos ter alguma melhora se trabalharmos com intensidade e frequência, duas ou três vezes por semana. Os pacientes não podem parar porque têm risco de imobilização sério. A gente vê muito eles terem alta e nunca mais fazerem exercício. Ficam com a musculatura encurtada ou atrofiada, e o osso fica fraco", explica a especialista, que defende suporte emocional junto à reabilitação motora.

A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) e a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) receberam questionamentos sobre a rede de atenção para pessoas lesionadas em acidentes de trânsito, mas nenhuma das Pastas enviou respostas até o fechamento desta edição.

Feridos

Nos quatro primeiros meses deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) contabilizou, pelo menos, 2.702 pessoas feridas em acidentes no Estado, uma média de 22 por dia. O número representa menos de um quarto dos 12.074 feridos registrados em 2017. A redução de machucados também foi notada no IJF, conforme balanço de atividades do primeiro semestre na unidade.

Os 5.942 acolhimentos no período representam, em comparação aos 7.499 novos pacientes lesionados no mesmo intervalo de 2017, queda de 20,7%. Houve decréscimo no atendimento de motociclistas (14%); condutores e passageiros em carros, ônibus e caminhões (47%); e pedestres (7,2%). O único aumento foi verificado nos casos envolvendo ciclistas, com variação positiva de 4,2%.

Para a Prefeitura de Fortaleza, investimentos em controle de trânsito permitem melhor gestão de recursos financeiros e humanos, "que podem ser reordenados" de procedimentos cirúrgicos e tratamentos de sequelas para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.

Estimativas do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) apontam que o Ceará desembolsa cerca de R$ 3,1 bilhões anuais para custear leitos hospitalares, tratamento e recuperação de vítimas, indenizações, processos judiciais e previdenciários e danos às vias ou à propriedade de terceiros.