Rapidez e força de transmissão da chikungunya geram alerta

00:00 · 28.12.2016 por Karine Zaranza - Repórter

Fortaleza viveu uma epidemia de febre chikungunya em 2016. Segundo os dados do último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), só Fortaleza registrou neste ano 20.488 casos suspeitos. Na Capital, 17.139 (83,7%) foram confirmados, 2.928 (14,3%) descartados, 121 (0,6%) classificados como inconclusivas e 300 (1,5%) ainda estão sendo investigadas. Dos casos registrados no Ceará, 729 eram de outros municípios.

De acordo com o assessor técnico da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da SMS, Nélio Morais, o que chamou atenção no comportamento da febre foi a rapidez e a força de transmissão. "A dengue demorou oito anos para produzir uma epidemia em Fortaleza. A chikungunya, no entanto, foi menos de três anos. O que chama atenção ainda é que o cenário para 2017 é extremamente reservado. Temos um cenário de risco e é preciso muita cautela. Se o País não enxergar uma intersetorilidade, vamos ficar penalizados e a saúde não vai dar conta".

De 2014 a 2016, foram notificados 20 óbitos suspeitos, destes, 14 já foram analisados e confirmados pelo Comitê Estadual de Investigação dos óbitos por Arboviroses e seis ainda estão sendo investigados. Neste ano, foram 18 suspeitos e 12 confirmados. A letalidade da doença também preocupa. "Em 2016, a chikungunya já matou 12 pessoas e a dengue nove. É uma doença que mata e que traz ainda mais sequelas", explica Nélio.

Apesar dos altos números, há ainda a possibilidade de que haja subnotificação. É que há uma dificuldade em outros municípios, conforme Nélio, de fazer um diagnóstico diferenciado entre dengue, chikungunya e zika. "Fortaleza tem esse número alto porque conseguimos fazer uma força tarefa que conseguiu identificar melhor. Mas isso não é uma realidade em outros municípios. Pode haver uma subnotificação", alerta o gestor.

Os meses com os maiores registros foram: maio (4.515), junho (4.928) e julho (2.720). Em novembro e dezembro, a incidência tem sido bem menor, com 259 e 79, respectivamente.

Essa redução no segundo semestre se dá pelo caráter sazonal da doença, já que Aedes aegypti aproveita a umidade e o calor do período chuvoso para se reproduzir. "Não dá para se descuidar. Maio é sempre o mês mais crítico para as doenças que tem o Aedes como vetor. É por isso que estamos desde outubro trabalhando em bairros que foram mais atingidos para evitar esses problemas".

Conforme Nélio, 2016 apresenta, em relação a 2015, uma queda de 25% de casos confirmados de dengue. Dentre as iniciativas de combate, o assessor destaca a Operação Inverno, realizada nos 12 bairros com transmissão mais crítica da dengue e da chikungunya, que terminam hoje no Montese.

O boletim da SMS revelou que até a 51ª semana epidemiológica (SE) de 2016 foram notificadas 44.461 suspeitas de dengue, sendo 42.323 de residentes em Fortaleza e 2.138 de outros municípios.

Na Capital, 20.641 (48,8%) foram confirmadas 20.181 (97,8%) por critério clínico epidemiológico e 460 (2,2%) por laboratório; 18.445 descartadas, 1.968 classificadas como inconclusivas e 1.269 ainda estão sendo investigadas. Foram confirmados nove óbitos e quatro estão sendo investigados.

Redução

Mesmo com 20.641 casos, o gestor aponta uma melhora. "Em 2015, tivemos um cenário nacional de grande avanço da dengue, mas a gente não cresceu em Fortaleza. Isso é muito bom. E isso vem acontecendo há quatro anos. Em compensação, recebemos no colo essa bomba, que é a febre Chikungunya", aponta.