Queremos Deus reúne católicos

00:00 · 06.02.2017

Segundo a organização, o evento levou ao PV um público de cerca de 20 mil pessoas ( Foto: Helene Santos )

Unidas em momento de fé e devoção a Jesus Cristo, centenas de pessoas compareceram, na tarde de ontem ao Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica, onde foi realizada mais uma edição do Queremos Deus, evento já tradicional no calendário religioso de Fortaleza.

Um público de cerca de 20 mil pessoas, conforme a organização, aproveitou os diversos momentos da celebração, que contou com adoração ao Santíssimo Sacramento, missa celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, além de shows com nomes de destaque da música católica, como a irmã Kelly Patrícia e o cantor Dunga.

Entre louvores e orações, a fé dos fiéis foi o principal motivador para a grande participação no Queremos Deus, conforme opina o coordenador do evento, Paulo Mindêllo. "O Cearense é uma pessoa de fé. E o povo está sedento e faminto de Deus. Ele vai ao encontro das nossas necessidades e problemas. A gente vê que, apesar da crise que o País atravessa, o povo confia em Deus", comentou.

Em sua 28ª edição, o Queremos Deus trouxe como tema "Fazei tudo o que Ele vos disser", em referência às palavras de Maria antes do primeiro milagre de Jesus Cristo, conforme relatado na Bíblia. A intenção foi fazer também fazer uma homenagem à mãe de Jesus, tal como explica Paulo Mindêllo. "Nós temos uma grande intercessora, que é Maria Santíssima. Esse é um Queremos Deus Mariano porque estamos comemorando 300 anos do surgimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil".

Oração

O governador Camilo Santana esteve presente no evento e participou da oração do Terço da Misericórdia, conduzida pelo padre Antônio Furtado. Após o momento, ele comentou sobre a mobilização das pessoas em torno do evento.

"Hoje, na sociedade, vivemos um período violento, onde muitas vezes prevalece a disputa, o egoísmo, então é um momento de reflexão, de pregar a palavra de Deus. Ajuda a alimentar na sociedade um espírito de fraternidade e solidariedade, de paz. O Queremos Deus significa isso, ter a esperança de um mundo melhor", destacou Camilo.