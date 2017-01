'Queremos Deus' realiza 28ª edição

00:00 · 26.01.2017

A organização do evento ressalta que o dia será de pregações, louvor, música e alegria no Estádio Presidente Vargas, no Benfica ( FOTO: JL ROSA )

Celebrado como o primeiro grande evento de fé cristã de Fortaleza, o Queremos Deus chega à 28ª edição, no próximo dia 5 de fevereiro, como festa tradicional do calendário cultural e religioso da cidade. A programação terá início às 13h e seguirá ao longo de todo o dia com shows e celebrações para cerca de 20 mil pessoas no Estádio Presidente Vargas, no Benfica. Neste ano, o tema do encontro é "Fazei tudo o que Ele vos disser".

Nesta edição, além de celebrar o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica (RCC), os devotos de Nossa Senhora irão comemorar as primeiras aparições de Aparecida, há 300 anos, e de Fátima, há um século. Já foram confirmadas a presença da irmã Kelly Patrícia e do padre Antônio Furtado, que ficará à frente do tradicional Terço da Misericórdia, às 15h. Além deles, o grupo Missionário Shalom, o pregador Hamilton Apolônio e o cantor Dunga integram a programação. O encerramento será com a missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antônio, às 18h30, após o momento mariano.

Os órgãos de trânsito, transporte e segurança realizarão operações especiais para garantir o acesso dos fiéis ao Queremos Deus. O cruzamento da R. Marechal Deodoro com a Av. Eduardo Girão será interditado a partir das 12h. Ficam isoladas também as ruas Costa e Sousa e Paulino Nogueira. O tráfego será controlado por 50 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que disponibilizará 18 veículos extras, saindo dos sete terminais a partir do meio-dia. Mais 29 linhas regulares, em 115 veículos, atendem à região próxima ao PV. Por ser domingo, dia de Tarifa Social, quem optar por ir de ônibus pagará R$ 2,60 a inteira e R$ 1,10 a meia.

Segurança

Para garantir a segurança, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 65 policiais militares, sete civis, 16 guardas municipais e 20 homens do Corpo de Bombeiros, para atendimento de primeiros socorros em situações de emergência, irão trabalhar na operação do dia do evento. O tenente-coronel Jano, da Polícia Militar, ressalta que o policiamento em eventos religiosos como o Queremos Deus "tem apenas caráter preventivo, já que sempre são tranquilos, sem ocorrências".

O coordenador do evento, Paulo Mindêllo, ressalta que o dia será mesmo "de pregações, louvor, música, alegria e muito poder de Deus". Ele convida ainda os fiéis a anteciparem a compra dos ingressos nos pontos de vendas, pelo valor de R$ 2,00 mais um quilo de alimento. As doações serão levadas à Santa Casa de Misericórdia e às obras sociais da Renovação Carismática Católica.

Mais informações

A lista com os pontos de venda do evento católico pode ser conferida no site do evento: www.Queremosdeus.Net.Br