Quatro passarelas ainda aguardam conclusão

01:00 · 14.12.2017

Prometidas para serem entregues no mês de novembro último, quatro das cinco passarelas para pedestres, demandadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), não tiveram as obras concluídas. Das estruturas anunciadas, apenas a situada nos arredores do Centro de Eventos do Ceará está completa, atualmente.

A edificação concluída na Avenida Washington Soares veio para substituir a antiga passagem provisória de ferro, de responsabilidade do Departamento Estadual de Rodovias (DER) e presente no local desde 2013. No início do último mês, o equipamento passou por intervenções de artistas cearenses durante a 4º edição do Festival Concreto. Colorida e segura, o estudante Jeová Oliveira, 20, trafega diariamente pelo local e aprovou a instalação. "Mudou muita coisa com essa passarela. A outra ponte vivia enferrujada e era um problema quando chovia, porque acumulava água e ficava escorregadia. Esta é melhor e está muito mais bonita", afirma.

No entanto, a realidade é diferente para outras estruturas localizadas na CE-040. As obras das outras duas passarelas - uma localizada próxima à Casa José de Alencar e outra nas imediações da antiga sede da Cavalaria da Polícia Militar - não foram concluídas. No caso da primeira citada, trabalhadores estavam em serviço, no local, na manhã do dia 12, realizando ajustes nos guarda-corpos. Questionados sobre a existência de prazos, um dos funcionários, que preferiu não se identificar, apontou que a equipe aguardava a chegada de material para obra e que deveriam concluir os últimos detalhes ainda na próxima semana.

O comerciante Washington Nogueira, que mora na região há 25 anos, reclama da demora na finalização da obra e denuncia que moradores trafegam pelo espaço, durante à noite. "Aqui é muito perigoso, vive acontecendo acidente, porque tem a faixa, mas o povo não respeita. Quando os operários saem, o pessoal prefere usar a passarela mesmo sem proteção do que passar por baixo", afirma.

Aeroporto

Situação semelhante foi presenciada pela equipe do Diário do Nordeste na estrutura localizada ao lado do Aeroporto Internacional Pinto Martins, na rodovia CE-401. Mesmo com as obras em execução e placas que sinalizam o acesso proibido por parte dos presentes, maioria das pessoas desobedece as ordens e se arrisca na travessia. Foi o caso de Françuela Rodrigues, 32, que optou por transitar em meio aos construtores da obra, mesmo ciente da não permissão. Entretanto, a doméstica ressalta não houve problema. "É seguro e facilita muito em relação ao tempo".

As obras no equipamento, que custaram cerca de R$ 1,3 milhão, foram iniciadas em abril e deveriam ser concluídas em 150 dias corridos. Do primeiro prazo estabelecido, já se passaram três meses e, segundo um dos funcionários da obra, não há a definição para o término.

Na outra obra localizada na mesma rodovia, próximo ao Makro Atacadista, só existem as bases do que seria o equipamento. Segundo moradores da região, os responsáveis pela obra alegaram que o projeto, que deveria ser entregue inicialmente em setembro, não poderia prosseguir pois a Enel teria que remover e realocar uma fiação elétrica, que seria prejudicada com a construção.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 5,4 milhões em todas as passarelas. Procurado pela reportagem para a prestação de demais esclarecimentos sobre o andamento das obras, o núcleo de imprensa do Detran-CE não atendeu as ligações da equipe até o fechamento desta matéria. (Colaborou Fabrício Paiva)