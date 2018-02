Quarta Iracema: cultura, esporte e adoção na Praia

01:00 · 21.02.2018

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor) e com apoio do Instituto Iracema promove, nesta quarta-feira (21), o projeto Quarta Iracema, ação com programação gratuita de esporte e lazer, gastronomia, arte, adoção de animais e música.

O evento ocorre a partir das 16h, em diversos pontos próximos da região, proporcionando aos moradores e turistas desfrutarem de todas as atividades. No Passeio das Artes acontecerão o Varal Fotográfico com Gabriel Bessa, Feira Gastronômica, Expositores e Apresentação de RAP com o artista Pedro Vilão.

No calçadão em frente ao Lambe Lambe, às 17h, acontece Aula de Ginástica para a terceira idade. No prédio do Estoril, sede da Secretaria de Turismo Municipal, a partir das 18h, a atração será a Roda de Samba com o Encontro Cearense de Compositores do Samba (ECCOS).

Na Galeria Mário Barata acontecerá a abertura da exposição FACES da artista plástica Maiara Capistrano. A programação esportiva terá sede no Aterrinho da Praia de Iracema, recebendo o Projeto Atleta Cidadão, a partir das 16h. No espaço Viva Capoeira Viva, haverá aula aberta de Capoeira a partir das 18h.

Nesta edição, atividades voltadas para animais também terão espaço na programação. No Largo dos Tremembés, a ONG Abrigo do Duda e o Grupo de Proteção Animal (PAS) serão os responsáveis pela feira de adoção a partir das 16h.

Haverá ainda expositores com a venda de produtos, arrecadação de ração para adoção, aula de Adestramento Coletivo, Encontro de Golden Retriever e Bulldogs, vacinação e exames de calazar.