Projeto reduz abandono e evasão escolar em Fortaleza

Afinal, o que afasta o adolescente e jovem da escola? Pobreza? Violência? Abuso? Busca por trabalho? Insatisfação? Reprovação? Gravidez precoce? Desesperança? Ou será o déficit na aprendizagem? Baixa qualidade na educação? Em Fortaleza, unidades da rede municipal comprovam que nenhum problema é motivo suficiente para que o aluno deixe de frequentar as aulas ou desistir de prosseguir e concluir todas as etapas do ensino formal. A Escola José de Alencar, no Jardim Iracema é exemplo desse esforço conjunto. Ali, meninos como os irmãos Rodrigo e Carlos Eduardo, de 15 e 14 anos, cujas faltas começaram a se multiplicar em 2016, foram "resgatados" em casa pela gestão e incentivados a continuar os estudos. Hoje, estão no 9º ano, com boas notas, participação, com sonhos a realizar com o futuro ingresso na universidade.



A unidade possui 991 alunos, do 6º ao 9º ano do EF e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e taxa de abandono de 1,21, mais baixa do que a média total da rede, que chegou a 2,1, em 2016, segundo dados da Secretaria de Educação da Capital (SME), a 9ª série reduziu para 1,3. Em 2012, era de 5,2, de acordo com o Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os bons índices são resultados do projeto "Nenhum Aluno Fora da Escola", a ser lançado oficialmente em março pelo Governo do Estado numa pactuação com os municípios, no mesmo padrão do Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic) e que já começou como piloto em Fortaleza. "A ação é uma das estratégias do Ceará na melhoria da educação e no combate à violência", afirma o governador Camilo Santana, ao falar sobre o programa. "A meta não é só matricular a criança, o adolescente, o jovem, mas dar condições para que eles permaneçam na escola com aprendizagem na faixa etária adequada e possam continuar os estudos em cada etapa de sua formação", frisa.

O programa é desenvolvido nos dois últimos anos do Fundamental e, segundo o prefeito Roberto Cláudio, desenvolvido em toda a rede. "Exatamente para fazer a transição do ciclo básico para o Ensino Médio. É aí, nesse intervalo que se perde mais estudantes, onde a evasão mais acontece e, normalmente, esse jovem nessa faixa etária e fora da escola corre um risco social muito grande. A ideia é integrar esse programa com o do governo do Estado e garantir a permanência dele na escola", salienta o prefeito.

Com atenção especial para o 9º ano, a Prefeitura investe em iniciativas como o #PartiuEnsinoMédio, Aprender Mais, #EuNoIFCE, com foco na preparação dos alunos para ingressarem no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), e também projetos e programas que garantem o Tempo Integral, como o Integração nos Cucas e Clubes Sociais, e o Pró-Técnico. "Além da aprendizagem, a gente tem por princípio da gestão o cuidado e a proteção para garantir que todas as crianças e jovens concluam a escola com sucesso", garante.

A titular da SME, Dalila Saldanha aponta que a política da rede foca em cada aluno. "Desenvolvemos um sistema de busca ativa, onde monitoramos diariamente a frequência dos estudantes. Com um trabalho articulado e diferenciado com outras instituições, buscamos resgatar alunos que, por motivos diversos, abandonam a escola", comenta.

A repetência é uma das causas que leva o aluno a perder o interesse e se afastar da escola. No município, a taxa registrada era de 7,6, em 2016. Entre a 6ª e 9ª séries, chegou a 10,4, mas foi pior: em 2013, alcançou 16,2 nessa faixa. A diretora da José de Alencar, Luzia Cavalcante, destaca que na unidade também é realizado um trabalho com toda a gestão para evitar que isso aconteça. Em um dos casos, Ryan Carlos da Silva, de 14 anos, foi reprovado em 2016 por suas baixas notas em Matemática e fugas constantes da sala de aula e correu o risco de nem prosseguir em 2017. "Sem a união e esforço de todos, principalmente da professora da disciplina, ele teria sim abandonado os estudos", conta uma das coordenadoras, Lucileuda Ferreira. "Se não fosse isso, não teria conseguido. Quero seguir e fazer faculdade", diz Ryan, emocionado.

No entanto, não é só isso, apontam especialistas, como o coordenador do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Fortaleza, Rui Aguiar. Além de encontrar cada um desses meninos e meninas e mantê-los na escola é preciso dar respostas para as barreiras sociais, culturais e econômicas que os afastam das salas de aula, deixando-os invisíveis à gestão educacional e sociedade com políticas públicas efetivas.

