Projeto-piloto tenta eliminar pontos de lixo da Leste-Oeste

A dificuldade de acesso dos carros de coleta devido ao tamanho das vias que circundam a Leste-Oeste é um dos gargalos que gera o descarte irregular. Mas moradores ressaltam que a própria população colabora com a sujeira ( Foto: Kléber A. Gonçalves )

O descarte irregular de lixo na Avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), em Fortaleza - problema histórico que, além de comprometer a limpeza da cidade, afeta a qualidade de vida da população - terá mais uma tentativa de solução. Três iniciativas estudadas pela Prefeitura (ecopontos, lixeiras subterrâneas e moto-garis) deverão ser implantadas até fevereiro como projeto-piloto. A ideia é eliminar os pontos de lixo encontrados de forma recorrente no local que, assim como outras avenidas, corta áreas classificadas como de difícil acesso para a coleta regular. Por mês, 600 toneladas de resíduos - entre domiciliar e especial - são retiradas da via.

"É uma situação que parece não ter solução. Já estou aqui há 10 anos e sempre foi assim. Não reduz. Todos os dias tem lixo jogado nesse canteiro", afirma o proprietário de uma gráfica no Pirambu, Neldo Nascimento. A fiscalização, ressalta ele, que já foi tentada pela Prefeitura no local, não teve êxito. "As pessoas fazem é se incomodar se alguém fica fiscalizando. Os próprios moradores não ajudam", reforça.

A recorrência do despejo irregular de lixo no local é reiterada pela atendente de autoescola Patrícia Pinheiro. "Todo dia a caçamba passa recolhendo e todo dia tem lixo. Tem dias que eles passam mais de uma vez", acrescenta. Carroças e carros de mão são usados para o descarte ilegal de resíduos de construção, poda de árvores e móveis deteriorados no canteiro central, além da ação dos próprios moradores de lançamento de sacolas com lixo domiciliar.

Fatores

A dificuldade de acesso dos carros de coleta, devido às características das vias que circundam a avenida, segundo o coordenador especial de Limpeza Urbana da Secretaria de Conservação e Serviços Público (SCSP), Albert Gradvohl, se repete em cerca de 500 áreas da Capital. Porém, a Leste-Oeste, aponta ele, "é um diferencial", pois o volume de lixo acumulado é muito alto, além de haver nesta via, segundo a Prefeitura, o despejo de resíduos oriundos também de bairros distantes. "Sabemos que há uma migração de pessoas que saem da Parangaba para descartar os resíduos na Leste", afirma Gradvohl.

Além da dificuldade física nas vias que circundam a avenida, a Leste-Oeste, acrescenta o coordenador, tem outros gargalos, como o adensamento populacional na região - que resulta em grande produção de lixo - e a falta de conscientização dos moradores. "É uma área que carece de um diagnóstico específico e uma atuação específica. E precisa de um conjunto de ações que envolvem tecnologia, logística e educação", reforça.

A Prefeitura, de acordo com Gradvohl, deverá implantar lixeiras subterrâneas, moto-garis e Ecopontos na Leste-Oeste. O trecho específico que receberá as intervenções ainda está sendo definido pelos técnicos da SCSP.

Alguns detalhes, como a distância entre as 10 lixeiras subterrâneas já estão traçados. Os equipamentos serão instalados a cada 200 metros e servirão para recolher o "lixo molhado", como resto de comida. Após o despejo feito pelos moradores, um caminhão compactador recolherá os resíduos para o descarte correto. O modelo é semelhante aos equipamentos já implantados nas praças do Centro como a do Ferreira e a José de Alencar, porém com um capacidade de armazenamento menor, que é de recolhimento de 2 mil litros de lixo.

Reciclagem

Outra ação é a abertura de dois Ecopontos, para viabilizar a entrega dos materiais que podem ser reciclados, como entulho de construção e móveis. A Prefeitura trabalha ainda a implantação de rotas feitas por moto-garis, que deverão realizar fiscalizações permanentes ao circular pelas vielas estreitas, onde a coleta não consegue adentrar. "As ações são integradas. O ideal é que as pessoas joguem o lixo doméstico nas lixeiras subterrâneas e levem os recicláveis para o Ecoponto. Caso isso não ocorra, o moto-gari vai recolher o lixo e orientar", explica.

As motocicletas deste serviço irão funcionar com uma estrutura acoplada na traseira que permite o armazenamento e a condução dos volumes dos resíduos domiciliares. A projeção é que as três ações entrem em vigor de forma paralela.