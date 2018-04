Projeto leva música instrumental ao Cocó

01:00 · 30.04.2018

Saxofones, trompetes, flautas. Os instrumentos clássicos foram os protagonistas na tarde desse domingo (29), em projeto que levou a música erudita para apreciação em pleno Parque do Cocó. No palco, a Orquestra de Sopros de Pindoretama, que executou repertório que passeou por entre a história da música e encantou quem decidiu aproveitar o fim da tarde de maneira diferente na Capital.

A proposta do projeto Orquestras no Parque, segundo a organização, é "difundir e valorizar a música instrumental do Ceará, dentro do segmento de orquestras, como fortalecimento da Rede Estadual de Bandas do Ceará". Resultado de uma parceria interinstitucional do governo do Estado, o projeto reúne a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), a Secretaria da Cultura do Estado (Secult) e a Casa Civil.

O evento teve início no último dia 15 e segue até 24 de junho, sempre aos domingos, a partir das 16h30, no anfiteatro do Parque do Cocó.

"O Programa Orquestras no Parque vem promover, difundir e valorizar a música instrumental do Ceará, dentro do segmento de orquestras. Busca também contribuir para a formação de plateia em música instrumental, além de estimular o uso de espaços verdes da cidade como opção de lazer cultural e ambiental", informou a organização.

Crianças e jovens

A Orquestra de Sopros de Pindoretama, que se apresentou neste domingo, mantida pela ONG Associação dos Amigos da Arte (Aamarte), é composta por 50 crianças e jovens, integrantes no grupo principal e cerca de 200 alunos na escola de música, que funciona no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Orquestra atua há 18 anos e contabiliza mais de 600 apresentações, no Estado e no exterior.

No repertório, música erudita, originais para sopros, estilos brasileiros (samba, maxixe, chorinho, frevo, bossa nova e baião) e, também, alguns outros gêneros internacionais, como jazz e mambo. O projeto Orquestras no Parque retornará no próximo dia 13 de maio. Na ocasião, será a vez das Orquestras Infantil e Juvenil de Orós. No dia 27 de maio, a Orquestra de Sopros do Piamarta irá se apresentar.

No dia 10 de junho está prevista a apresentação da Orquestra Jacques Klein e no dia 24 de junho, encerrando a temporada, o espetáculo fica por conta da Orquestra de Sopros de Icapuí.

Enquete

Qual a importância dessa iniciativa?

"É lindo, maravilhoso, em um domingo à tarde, você ter esse prazer, de graça, e possibilitar a esse público de todas as idades desfrutar desse momento, dessa cultura musical"

Camila Oliveira

Musicista

"Acho que é o tipo de iniciativa que faltava em Fortaleza. Não temos muito espaço com música erudita, ainda mais gratuita. Já sou fã do projeto. Não queria que acabasse"

Valdomiro Oliveira

Músico