Projeto esclarece sobre drogas

00:00 · 25.01.2017

Com o objetivo de esclarecer os jovens sobre os perigos do uso de substâncias prejudiciais à saúde, a Prefeitura do município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, iniciou trabalho de conscientização em escolas e equipamentos públicos. Os estudantes participam de palestras que fazem parte de um processo de abordagem para o enfrentamento do uso de entorpecentes, além de buscar estimular uma cultura de paz no município.

O projeto é realizado por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas sobre Drogas da cidade, em parceria com a Guarda Municipal. Conforme adianta a coordenadora da área em São Gonçalo do Amarante, advogada e psicanalista Rossana Kopf, existe a preocupação de trazer as famílias para as capacitações, a fim de que se envolvam mais nas rotinas das crianças e adolescentes. "Os pais precisam estar atentos, têm que participar das atividades escolares, saber quem são as companhias dos filhos, os ambientes que eles frequentam, é um trabalho conjunto de pais, prefeitura, guarda municipal e a equipe de capacitação", reitera.

Superação

O ex-usuário de drogas Jorge Damasceno é quem palestra aos estudantes. Por 32 anos ele usou produtos ilícitos e, atualmente, conscientiza os mais jovens sobre os malefícios do uso de entorpecentes. "A escola não era abrigo de drogas. Hoje é um dos principais locais para se conhecer esse mal", alerta.

O ex-dependente afirma que a curiosidade e a timidez é o que despertar os jovens para o consumo das drogas. "Nas salas de aula a sempre perguntamos se há dependentes químicos ali. Sempre tem aluno levantando a mão", ressalta Jorge.

Para a comandante da Guarda Municipal, Fátima Duarte, é importante que as pessoas estejam cientes sobre o problema e saibam lidar com as questões que envolvem as drogas. "É um trabalho maravilhoso. Nós, profissionais da segurança, estamos muito felizes em apoiar um projeto tão necessário e tão benéfico para o Município. O poder de alcance dos encontros é muito bom. Eles vão até os distritos mais distantes, procuram incluir todo mundo", ressalta.