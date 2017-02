Projeto cicloviário promete interligar toda a cidade

00:00 · 04.02.2017 por Renato Bezerra - Repórter

Dentre as recentes ações de mobilidade urbana apresentadas pela Prefeitura de Fortaleza, o que compete ao transporte cicloviário é de grande expectativa para quem depende do modal no seu ir e vir diário. Isso porque, como uma demanda antiga da Capital, a estimativa é que toda as ciclofaixas da cidade estejam cada vez mais interligadas, viabilizando trajetos seguros aos seus usuários.

Pelo menos é com esse propósito que a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) viabilizará o projeto do anel cicloviário do município, que terá sua primeira etapa lançada este mês. Dividido em seis fases, a iniciativa contemplará a ligação da Praia de Iracema com a Zona Oeste, o Binário de Messejana, a ligação da Avenida Antônio Sales com a Avenida Washington Soares, a ligação do Cocó com a Praia do Futuro e o projeto Vicente de Castro.

De acordo com o secretário executivo da SCSP, Luis Alberto Saboia, o projeto será desenvolvido ao longo dos próximos dois anos. "São várias etapas, porque ele faz a ligação de toda a cidade. A da Avenida Santos Dumont com a Praia do Futuro será feita agora; já em relação à Perimetral será noutra fase. E assim vai sendo implantado ao longo de 2017 e 2018", comenta.

Os ciclistas da Capital também terão, conforme anunciado pela gestão, mais 50 km de ciclofaixas, a serem implantadas entre os meses de fevereiro e julho deste ano. As vias que receberão a iniciativa serão Rua Barão do Rio Branco e Rua Senador Pompeu; Rua Engenheiro Leal Lima Verde, Ruas Padre Matos Serra e Coronel Solon; Avenida Santos Dumont até a Praia do Futuro; a ligação da Avenida Antônio Sales com Avenida Washington Soares; a ligação do Cocó com a Avenida Santos Dumont, Rua Padre Guerra, Rua Joaquim Nabuco, Rua Osvaldo Cruz, entre outras. Atualmente, a Capital possui 199 km de ciclofaixas, segundo dados da SCSP.

O Sistema Bicicletar, por sua vez, será ampliado para a região Sudeste da cidade, englobando, principalmente, locais entre os bairros Luciano Cavalcante e a Messejana. "Teremos mais 120 estações nos próximos quatro anos. Estamos iniciando o processo de conversação com a Unimed, que é o patrocinador, para essa expansão", disse Luis Alberto Saboia.

O planejamento contempla, ainda, o Mini Bicicletar, iniciativa que servirá de ação educativa com a proposta de ofertar uma opção de lazer para crianças em alguns parques públicos. Além disso, serão instalados 2 mil paraciclos na cidade para incentivar o uso da bicicleta. As iniciativas fazem parte do Plano de Ações Imediatas em Transporte e Trânsito de Fortaleza (Paitt).