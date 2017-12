Projeto Bombas do Bem fica em 1º

01:00 · 15.12.2017

Em uma noite de histórias edificantes, com a exibição de projetos sociais que mostram superação através do esporte, o Projeto Social Bombas do Bem, que atua na Região do Cariri, foi o grande vencedor do II Prêmio Social Esporte Clube.

O prêmio é uma realização do Diário do Nordeste, que contou com parceiros importantes, como a FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Indaiá, Zenir, MR2, DP81 e Tijuca Alimentos. Em novembro, o jornal Diário do Nordeste publicou a série Social Esporte Clube, com histórias de 12 projetos ou ações voltadas para crianças, jovens e adultos do Ceará, que são beneficiadas com iniciativas voltadas para o esporte.

Uma comissão de jornalistas selecionou seis dessas reportagens para concorrer à segunda edição do prêmio, em votação aberta pelo site.

Em primeiro lugar ficou o Projeto Bombas do Bem, da Região do Cariri; O segundo lugar foi o Projeto Esporte e Educação, Essa é a Nossa Praia, que usa o sandboard em Paracuru e em terceiro, o Projeto Vida Nova, de Maracanaú.

Na sequência de quarto, quinto e sexto colocados, ficaram pela ordem: Esporte e Cultura no Sertão, Pitbull Brothers e Associação Voo Livre. Patrocinadores e apoiadores, como a Indaiá, deram vários prêmios aos escolhidos em mais de 88 mil votos. A votação superou o ano de 2016, quando houve 44 mil votos aos projetos.