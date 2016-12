Projeto beneficiará 700 alunos com ensino sobre empreendedorismo

00:00 · 22.12.2016

A ideia é uma iniciativa realizada entre a Associação Junior Achievement Ceará, presidida pelo empresário Igor Queiroz Barroso, e a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, que tem como titular Jaime Cavalcante

Difundir o espírito empreendedor nos jovens ainda em fase escolar, estimular o desenvolvimento pessoal, proporcionar uma visão holística do mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho estão entre os objetivos da Associação Junior Achievement (JA) no Estado do Ceará e que, a partir de 2017, chegarão às escolas municipais. O método inovador será aplicado em 20 instituições públicas do ensino fundamental da cidade de Fortaleza, a fim de beneficiar cerca de 700 estudantes, graças a uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Das escolas que receberão a metodologia, 14 fazem parte do ensino regular, aplicada aos estudantes do 8º ano, e seis de ensino integral - englobando os alunos do 6º ao 9º ano, conforme explica o secretário Municipal de Educação, Jaime Cavalcante.

Desta forma, segundo detalha o gestor, com base no plano de ação, os estudantes do ensino regular irão trabalhar no contra turno, com aulas de reforço de Português, Matemática e também do Programa de Educação Empreendedora da JA Ceará. Já os estudantes do ensino integral, que já totalizam 40 horas de aula no modo sequencial, terão um encontro por semana, também do Programa de Educação Empreendedora. "Nosso maior objetivo é diminuir os índices de evasão escolar do 8º para o 9º ano, já que muitos jovens abandonam a escola para trabalhar", justifica o secretário.

Visando tirar as crianças da rua e ainda oferecer uma visão empreendedora e de transformação social, as primeiras escolas a receberem o método da JA Ceará, de acordo com Jaime Cavalcante, foram escolhidas por estarem localizadas em áreas de risco, com registros de violência e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixos, sendo expandidas posteriormente a demais instituições. "Estamos muito felizes em ter, pela primeira vez, essa metodologia, que é reconhecida internacionalmente, nas escolas do Município. É um método revolucionário, que vai abrir a cabeça dos jovens, dando a eles uma visão empreendedora e para que saibam o que fazer da vida", aponta o gestor.

A JA Ceará oferece 25 programas de educação econômico-práticos e experiências no sistema de livre iniciativa, por meio da parceria entre escolas e voluntários da classe empresarial e instituições governamentais.

De acordo com as informações da diretora-executiva da Associação Junior Achievement Ceará, Ana Lúcia Gomes, a metodologia denomina-se Aprender Fazendo. "A metodologia é toda prática voltada para o mundo dos negócios, economia e formação dos jovens para o mercado de trabalho. É uma formação empreendedora em sequência, até a universidade", explica a diretora-executiva.

Ana Lúcia Gomes acrescenta que o método contempla atividades práticas, lúdicas, jogos empresariais e jogos de simulação. "Também falamos da formação de negócios e de negócios sustentáveis, pensado na sustentabilidade econômica e ambiental", ressalta.

A Junior Achievement do Ceará alcançou, até este ano, 45.500 alunos beneficiados de 320 escolas regulares e estaduais, além de 2.261 voluntários e orientadores. A associação tem como presidente do conselho diretor, desde 2012, o empresário Igor Queiroz Barroso, além da presidente do Conselho Consultivo, a empresária Patriciana de Queirós Rodrigues.

Apoio

Há 11 anos atuando no Estado, a JA Ceará tem como mantenedoras as instituições: TV Verdes Mares, Farmácias Pague Menos, M. Dias Branco, Colégio Ari de Sá Cavalcante, BSPAR Incorporações, 3 Corações, Hapvida, Majela Hospitalar, Universidade de Fortaleza (Unifor), Indaiá, Esmaltec, Nacional Gás, IAX Imobiliária, Ebenezer, Grupo Aço Cearense e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

A associação tem ainda a participação da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), Banco do Nordeste (BNB), Gerdau e Ultragaz e apoio de entidades como North Shopping, Parque de Desenvolvimento Tecnológico (Padetec), Sebrae-CE e Feaac-UFC.