Programações religiosa e cultural marca o mês

00:00 · 22.12.2016

Na Catedral Metropolitana, será celebrada missa no dia 24, ao meio-dia, além da missa solene, às 20h, presidida pelo arcebispo dom José Antônio ( FOTO: KID JÚNIOR )

Uma das datas mais importantes para os cristãos, o nascimento de Jesus Cristo é relembrado durante o Natal. Em Fortaleza, programação religiosa diversa celebra o acontecimento. A Catedral Metropolitana celebra missa no dia 24, ao meio-dia, além da missa solene, às 20h, presidida pelo arcebispo dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. No dia 25, a Igreja da Sé conta com três celebrações eucarísticas, às 10h, às 12h e às 20h.

O Colégio Santo Inácio, no Dionísio Torres, realiza, no dia 24, às 18h, a Celebração da Luz. O momento contará com missa solene, com a presença do cantor Paulo José e Orquestra, interpretando canções natalinas e religiosas. Na Igreja do Cristo Rei, haverá missas nos dias 24 (18h) e 25 (11h e 18h).

A Igreja Batista Central (IBC) de Fortaleza promove, no dia 25, a partir das 18h, o Recital de Natal, com reflexões, adoração, além de músicas e poesias sobre a festa. O evento ocorre na Tenda da IBC, na Rua do Cruzeiro, no bairro Ancuri. Já a Comunidade Cristã Videira promove, no dia 25, a celebração Natal Para Todos, que acontece em cinco momentos durante o dia: às 9h, às 11h, às 16h, às 18h e às 20h. O local dos encontros é na Avenida Dom Manuel, 929, no Centro.

Feriado

Os feriados de Natal e de Ano Novo são oportunidades para momentos de convívio entre familiares e amigos. Contudo, é preciso estar atento ao funcionamento de espaços públicos, que podem servir de cenário para tais encontros. O Parque do Cocó e o Parque Botânico do Ceará, por exemplo, terão as suas atividades suspensas no Natal e no Ano Novo. Aos domingos, tradicionalmente, os locais recebem a ação Viva o Parque, onde o público pode praticar aeróbica, ioga, biodança, capoeira, slackline, jogos coletivos e apresentações culturais.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, contudo, as ações não irão acontecer, retornando nos fins de semana seguintes. O Parque do Cocó, que também oferece arvorismo aos sábados, não disponibilizará o percurso nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura terá museus funcionando das 9h às 12h em 24 e 31 de dezembro. Todos os outros equipamentos, como Planetário e Cinema, estarão fechados nesses dias, assim como nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

O Cineteatro São Luiz, no Centro, mantém sua programação até o dia 23 de dezembro, quando exibe, às 14h, o filme Operação Presente, seguido pela produção O Expresso Polar, às 16h30. A entrada do público é gratuita. A Universidade Federal do Ceará (UFC) também festeja o ciclo natalino, por meio do grupo Brincantes Cordão de Caroá. No dia 24 de dezembro, às 18h, um cortejo pelo bairro Benfica anuncia o nascimento de Jesus. A celebração se repete no dia 26 de dezembro. Ainda nesta semana, termina o Ceará Natal de Luz. Hoje, a Praça Portugal recebe, a partir das 16h, concertos musicais e teatro. Amanhã, o palco para o evento é a Praça do Ferreira, que conta, a partir das 18h, com o Coral da Luz, apresentação do Tenor Franklin Távora, a peça "O Fantástico Mundo do Natal" e a Banda da Polícia Militar.

SAIBA MAIS

Dia 24/12

Catedral Metropolitana

Missas às 12h e às 20h

Colégio Santo Inácio

Celebração da Luz, às 18h

Cristo Rei

Missa às 18h

Dia 25/12

Catedral Metropolitana

Missas às 10h, 12h e 20h

Igreja Batista Central

Recital de Natal, às 18h

Comunidade Cristã Videira

Natal para Todos, às 9h, 11h, 16h, 18h e 20h

Cristo rei

Missas às 11h e 18h