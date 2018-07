Programação de Férias na Capital reúne temas e atividades variados

01:00 · 07.07.2018 por Renato Bezerra - Repórter

Seja você criança ou adulto, reservar um tempo para descanso ou diversão é estratégia primordial para manutenção da saúde, segundo recomendam especialistas. Opções para tal em Fortaleza, no entanto, vão muito além das badaladas praias nos fins de semana. No período de férias escolares e de alta estação, é possível encontrar programação diversa na capital cearense, com atividades gratuitas que vão do esporte à cultura, do lazer ao entretenimento.

Para aqueles que não dispensam uma feira, o evento Mercado Criativo reunirá, no sábado (14) à partir das 16h, diversos expositores no Mercado dos Pinhões, no Centro. Entre as feiras, participarão o Mercado Coletivo, a Feira Afins de Vitrola, a Feira de Produtos Orgânicos, o Mercado dos Quadrinhos e a Feira de Gastronomia Retrô. A edição contará com as apresentações do Grupo Nosso Samba, o cantor Pingo de Fortaleza e também o DJ Gomes.

O equipamento municipal recebe, também, shows musicais em três sábados do mês (7, 21 e 28), a partir das 20h. Já no Mercado Cultural dos Pinhões, no prédio anexo, ocorrerá o Festival de Comida Nordestina as quintas, sextas e sábados do mês, com renomados chefs da Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC) apresentando pratos característicos da culinária regional.

A programação no Mercado da Aerolândia, por sua vez, é dedicada ao forró pé de serra, com atrações se apresentando todos os domingos, a partir das 19h. Nos domingos de julho, o Passeio Público recebe o projeto Piquenique no Passeio, com uma programação voltada para o público infantil, das 9h às 11h.

Cinema, literatura e contação de histórias integram parte das atividades na Biblioteca Municipal Dolor Barreira, no bairro Benfica. Na próxima quarta-feira (11), o projeto Quadrinhos em Debate traz o tema "Robert Crumb e o Quadrinho Alternativo Americano dos anos 60", das 14h às 16h. Num bate-papo com Eduardo Silva, diretor da biblioteca, será feito uma análise da obra do desenhista e roteirista americano Robert Crumb. O Cine Nanquim, cineclube mensal da Dolor Barreira, exibirá o longa-metragem Pantera Negra no dia 18, havendo logo após um bate-papo com a pesquisadora de cinema, Brenda Souza.

Leitura

Às terças e quintas-feiras, de 9h às 14h, o projeto de contação de histórias incentiva os leitores a ouvir, ler, proporcionando a discussão e reflexão sobre as obras narradas pelo contador de histórias Chicão Oliveira. Ainda na Biblioteca, o curso de geofilosofia e meditação nas quintas-feiras do mês de julho apresenta a filosofia nas diversas culturas antigas, oferecendo aulas práticas de meditação.

A Universidade de Fortaleza (Unifor) oferta programação que permeia as artes plásticas, teatro, fotografia, literatura e música, além de proporcionar momentos de lazer e estímulo à atividade física. O Espaço Cultural Unifor conta com a exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", com 270 obras raras que retratam a história do Brasil. A mostra está aberta ao público, de terça a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 18h. Ainda no Espaço Cultural, o projeto Tarde com Arte utiliza abordagem lúdica e envolvente com contação de histórias e muitas vivências em momentos que envolvem arte e criatividade. Voltada ao público infantil, a atividade acontece aos sábados, a partir das 16h.

Outra dica é visitar a "Mostra Fotográfica Um Sonho em Movimento", que conta com 54 fotos impressas e vídeos que relatam os 45 anos da Universidade. A visitação está aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 21h, e aos sábados, de 8h30 às 13h, no Hall da Biblioteca Central. Aos fins de semana, o Campus Unifor é aberto ao público, das 8h às 17h, para atividades como passeios ao ar livre, caminhada, ciclismo e piquenique.

De 8 a 22 de julho, acontece o XX Festival Eleazar de Carvalho, com apresentação de orquestras, conjuntos de câmara, óperas, recitais, corais e bandas. A direção artística do Festival fica a cargo de Sônia Muniz Carvalho, viúva do maestro Eleazar de Carvalho. A atividade ocorre no Teatro Celina Queiroz e na Praça Central da Universidade.

Fauna

No Passaré, a opção é para quem deseja um contato maior com a fauna e a flora. O Parque Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Municipal Falconete Fialho promovem o evento "Férias no Parque Zoobotanico". A partir deste sábado (7) e em todos os fins de semana do mês, a programação, voltada para todas as idades, ocorre de 09h30 às 11h e das 14h às 15h. Além dos 152 animais disponíveis à visitação, estão previstas oficinas dinâmicas, atividades de pintura de rosto e apresentação da Banda Integração, da Guarda Municipal.

Também com programação gratuita, a Caixa Cultural oferece atividades com materiais reciclados, pinturas para bebês e oficinas de Arte-Educação com temas variados, entre elas a de Princípios da Fotografia - A Câmara Escura, Leitura Dramática, Pintura em Cerâmica e outras. Os dias e horários estão no site www.Caixacultural.Gov.Br