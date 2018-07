Programa tem 223 espaços 'adotados'

01:00 · 17.07.2018

O Programa Municipal de Adoção de Praças e Áreas Verdes de Fortaleza contabiliza 223 espaços públicos adotados por empresas espalhados por toda a Capital. Praças, áreas verdes, canteiros, largos, jardins, e até ruas já foram beneficiadas com os convênios para cuidar, revitalizar e estabelecer medidas de ocupação desses locais.

A primeira renovação de convênio do Programa Municipal foi assinada ontem pelo prefeito Roberto Cláudio. A parceria acontece entre a Prefeitura e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), e beneficia a Praça do Pajeú, no Centro da Capital.

Desde 2013, a CDL adotou a Praça do Pajeú, e neste ano, renovou o convênio com a Prefeitura para dar continuidade ao trabalho que trouxe melhorias ao local nos últimos cinco anos. "É gratificante vermos a continuidade de parcerias, entre o poder público e a iniciativa privada, que visam exclusivamente qualificar a cidade e transformá-la em um local melhor para seus moradores", declarou o prefeito Roberto Cláudio.

Parcerias

O projeto, que teve início em 2013, cria parcerias entre a iniciativa privada e o poder público para aprimorar a ocupação dos espaços urbanos. Além de empresas, pessoas físicas e associações de bairro podem adotar os locais, como destaca Águeda Muniz, secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). "O projeto começou sendo criticado pois só empresas adotavam. Hoje, a maior parte dos adotantes são pessoas físicas ou associações de bairro", revela.