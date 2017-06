Programa Criança Feliz será levado a todo o CE

00:00 · 08.06.2017 por Marcus Peixoto - Repórter

O Criança Feliz deve acompanhar em todo o País aproximadamente um milhão de crianças em 2017 e até 4 milhões ao fim de 2018 ( Foto: Thiago Gadelha )

O Programa Criança Feliz, que atende crianças da primeira infância e é mantido pelo governo federal, deverá passar dos atuais 170 para 184 municípios, ou seja, a totalidade das cidades cearenses. Para tanto, falta a adesão das prefeituras que ainda não integram a iniciativa, lançada no Estado com a denominação de Mais Infância. A expansão dos serviços que passam a ser prestados pela União e Estado foi anunciada, ontem, durante a abertura do Seminário Estadual Intersetorial de Implantação, que aconteceu pela manhã e à tarde no auditório da Receita Federal.

O encontro reuniu secretários de Assistência Social e técnicos dos 170 municípios participantes do Programa, nos quais serão atendidas 30.200 crianças e gestantes. A abertura do Seminário foi feita pelo titular da STDS, Josbertini Clementino, e pela primeira-dama do Estado, Onélia Santana. Para a implantação do programa no Ceará, a União disponibilizará recursos na ordem de R$ 1.165.154,00. Onélia Santana lembrou que há uma atenção especial do governo do Estado com a primeira infância, a ponto do Ceará será protagonista dessas ações por meio do Mais Infância. Agora, a expectativa é que a adesão aumente, envolvendo uma demanda maior por atendimento. "Temos que manter um olhar sensível para esse grupo, fortalecendo os vínculos familiares", afirmou.

Josbertini, por sua vez, chamou a atenção para que as atividades a serem desenvolvidas sejam descentralizadas, mas sempre com o propósito de melhor servir a "esses cearensezinhos", salientou. Ao falar para as primeiras-damas, secretários e técnicos municipais, conclamou todos a realizarem os trabalhos com bastante entusiasmo.

"Essas ações serão fortalecidas com essa participação do governo federal e agora nos resta trabalhar de forma apaixonada", afirmou o titular da STDS. A Primeira ação do Programa no Estado, o Seminário Intersetorial, tratará de temas como a importância da Primeira Infância no seu desenvolvimento e o papel do SUAS no Programa Criança Feliz. As apresentações foram feitas pela STDS em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Comitê Gestor Intersetorial do Ceará.

Para a coordenadora técnica do Criança Feliz, Silvana Simões, a meta é atender aos mais necessitados, que já fazem parte da rede do Bolsa Família e do Benefício da Prestação Continuada. De todo modo, reconheceu que o grande desafio é chegar aos vilarejos mais remotos da zona rural, onde há uma dificuldade na dispersão das comunidades residentes.

Lançado pelo governo federal em outubro de 2016, o Programa Criança Feliz tem como objetivo fortalecer vínculos afetivos e familiares por meio do desenvolvimento humano, através do acompanhamento e evolução infantil integral na primeira infância, além de promover o acesso de gestantes, crianças e famílias a políticas e serviços públicos.

Desenvolvimento

Segundo o MDSA, em todo o País, 2.547 municípios já participam do Criança Feliz. Coordenado pela pasta, o programa vai promover o desenvolvimento integral infantil e, para isso, prioriza gestantes e as crianças de 0 a 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O Criança Feliz deve acompanhar aproximadamente um milhão de crianças em 2017 e até 4 milhões ao final de 2018. Além do Seminário, ocorreram, no período da tarde, capacitação e treinamento de equipes municipais.