Programa Aprendiz capacita 300 estudantes

00:00 · 21.12.2016 por João Lima Neto - Repórter

O currículo do Programa é pensado para proporcionar, além da inserção no mundo do trabalho, uma qualificação profissional ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

O ensino médio aliado a uma boa formação técnica é uma das principais preocupações dos jovens que se preparam para a vida adulta. Os estudantes da rede estadual de ensino vêm se capacitando por meio do Programa Aprendiz na Escola. Na manhã de ontem, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu a certificação de 300 estudantes que concluíram os cursos. Ao todo, nove municípios cearenses recebem o Programa.

Atualmente, são ofertadas 14 turmas para os cursos de operador de loja e varejo e serviços administrativos, que compreendem carga horária de 29 horas semanais. O currículo é pensado para proporcionar, além da inserção no mundo do trabalho, uma qualificação profissional.

A solenidade de entrega dos certificados contou com a presença do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino; do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima; da diretora do Instituto Aliança com o Adolescente, Ilma Oliveira; e da assessora do Gabinete da Seduc, Marisa Aquino. A estudante da E.E.F.M Walter de Sá Cavalcante, Raiza Souza, atua como operadora de loja e varejo. Ela atua em um grande supermercado próximo de onde reside. Com os ensinamentos aprendidos no curso, Isadora pretende se profissionalizar na área de administração. "O curso ensina sobre comportamento e gestão, o que não aprendemos na escola. Além disso, abriu minha cabeça para outros sonhos. Pretendo fazer uma graduação em administração", conta Raiza.

A iniciativa, que começou em 2012 e teve o primeiro ciclo de formação concluído em 2014, já formou mais de 2 mil alunos. O Estado do Ceará é pioneiro na adoção deste modelo de ensino. O jovem se prepara durante os três anos do ensino médio, e na 3º ano, tem a possibilidade de aderir ao programa. A assessora do gabinete da Seduc Marisa Aquino, representante do órgão na solenidade, afirma que 50% dos jovens que participam do programa conseguem se manter no mercado de trabalho.

A ação foi reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Em novembro deste ano, representantes de 27 países da América Latina e do Caribe tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia utilizada, em um encontro na Capital cearense.

Garantias

O contrato de aprendizagem entre os estudantes e as empresas é assinado por um ano. Aos jovens, são garantidos todos os benefícios previstos pela legislação trabalhista: salário mínimo, férias, décimo terceiro e vale-transporte. Durante todo o processo, a Seduc acompanha o desenvolvimento dos alunos tanto na escola quanto na empresa, observando notas e frequências.

Segundo o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Ceará, Antonio de Oliveira Lima, o Programa se destaca pela segurança em termos educacionais e trabalhistas. "Projetos como esses protegem os adolescentes. Eles ficam assegurados da capacitação técnica e educacional por meio das escolas e o direito a proteção social com direitos trabalhistas e previdenciários", ressalta.