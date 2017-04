Professores devem ser vacinados

00:00 · 08.04.2017

Professores de todos os níveis de ensino foram incluídos este ano no grupo prioritário que irá receber vacina contra a influenza no Ceará. A Campanha Nacional de Vacinação terá início no dia 17 de abril e segue até o dia 26 de maio em todo o País. No Ceará, o público-alvo da campanha inclui 2.212.417 habitantes, sendo 97.014 deles professores, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Este ano, a meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários.

Os profissionais do magistério deverão ser dirigir as unidades de saúde portando o contracheque para comprovar o exercício da função. Trabalhadores de saúde, povos indígenas, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e presos também deverão ser imunizados.

Em 2016, o Ceará imunizou 91,5% da população prioritária. Foram aplicadas 1.625.363 doses da vacina. A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito.