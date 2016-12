Produção de mudas cresce 930% no Ceará

00:00 · 27.12.2016 por Renato Bezerra - Repórter

Em tempos difíceis de seca e temperaturas em alta, aumentar a cobertura vegetal das cidades traz benefícios que vão desde uma regulação térmica até a manutenção da qualidade dos recursos hídricos. É sob essa perspectiva que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) vem potencializando a produção de mudas no Ceará. Somente nos últimos dois anos, o órgão apontou um crescimento de cerca de 930%.

Esse é o levantamento do que foi produzido no Parque Estadual Botânico do Ceará, no município de Caucaia, entre os anos de 2014 e 2016, período em que a produção passou de 6.512 unidades para 60.622. Já no viveiro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité, as 5.872 mudas produzidas em 2014 cresceram para 8.758 em 2015 e chegando a 12.640 em 2016, crescimento de cerca de 215% nos dois anos.

A iniciativa, que engloba uma cadeia de produção, doação, plantio e cuidado visa transformar o Estado em uma área mais verde. Dentre a produção atual, a maior parte é resultado de doação às prefeituras, entidades e órgãos públicos, escolas e a própria comunidade em geral. Para isso, é preciso entrar com um solicitação formal junto a Sema, e mediante o compromisso de plantio das mudas e cuidado no seu desenvolvimento.

Entre os benefícios com a produção e plantio das mudas, segundo destaca o articulador das unidades de conservação estaduais da Sema, Leonardo Borralho, está a produção e manutenção das espécies nativas do Estado, aumento do processo de arborização viária, assim como a contribuição para a recuperação das matas ciliares, nascentes, poços hídricos superficiais e outros corredores ecológicos. "Além disso, a longo prazo isso vai influenciar na água. Se você preservar as nascentes, as matas ciliares, o recursos hídricos também vão ser preservados e consequentemente essa água vai poder chegar ao seu destino em maior quantidade e em melhor qualidade", comenta.

Clima

Segundo Borralho, a maior cobertura vegetal promove uma melhor transpiração das plantas, o que influencia o clima local com a formação de chuvas e, consequentemente, um cenário climático mais favorável.

O representante da Secretaria explica, ainda, que a produção de mudas faz parte das iniciativas do Programa Estadual de Valorização das Espécies Vegetais Nativas, resultado da Lei Estadual Nº 16.002/2016; e do projeto de reflorestamento e educação ambiental coordenado pela secretaria, com apoio de diversas entidades, e que promove a recomposição vegetal em áreas de topo de morro, matas ciliares e nascentes.

"Essa lei orienta os municípios e estados a incentivar projetos nesse sentido, para que eles sejam cada vez mais verdes e composto por espécies nativas. Tínhamos percebido que, especialmente no Interior do Estado, existiam muitas espécies invasoras, que não são as ideais, então através de insumos e valorização conseguimos aumentar a produção", diz.