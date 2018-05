Procura pela vacina contra H1N1 foi a esperada

01:00 · 07.05.2018

A procura por vacinas contra H1N1 nos postos de saúde de Fortaleza foi dentro do esperado, nesse domingo (6), de acordo com os agentes de saúde nos locais visitados pela reportagem. O balanço relativo à vacinação do fim de semana só será divulgado hoje (7).

No posto de saúde Paulo Marcelo, no Centro da cidade, os relatos ontem eram de espera em torno de 40 minutos para o atendimento. Lá, conforme a coordenadora Maria José Carvalho, foram 3.500 doses disponibilizadas. Apenas no sábado (5), 1.650 vacinas foram aplicadas. No sábado anterior (28), haviam sido 2.130 pessoas imunizadas. "Semana passada tinha bem mais movimento. Agora, está um pouco mais tranquilo".

O professor universitário aposentado Gilberto Telmo, 74, esteve no local pela terceira vez e, enfim, foi atendido. "Cheguei por volta das 9h. Tinha vindo domingo passado, estava difícil. Em outro dia, faltou vacina. A terceira tentativa deu certo".

O educador social João Bosco, 61, também havia tentado ser imunizado há uma semana, mas as longas filas o fizeram declinar da ideia. Retornando nesse domingo, pôde ser vacinado. "Cheguei e, em 20 minutos, fui atendido. Foi até rápido. Vim no outro domingo. Estava lotado. Voltei agora e consegui".