Procura pela Justiça aumenta a cada ano

00:00 · 23.01.2017

A Defensoria Pública do Estado atende, em média, 30 pessoas que buscam garantir seus direitos de atendimento na Justiça ( Foto: José Leomar )

A Constituição brasileira, em seu artigo 196, estabelece que "a saúde é um direito de todos e um dever do Estado". Ela é complementada pela Lei Orgânica Nº 8080, de 1990, que regulamenta as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e garante o acesso universal da população aos serviços de saúde. Mas, no cotidiano não é bem assim. Muitas vezes, as pessoas apelam para a Justiça para garantir seus direitos. Em um ano, somente a demanda na Defensoria Pública do Ceará, unidade de Fortaleza, cresceu 77%. Em 2015, foram 3.2 mil atendimentos e, no ano passado, chegou a 5.6 mil.

"A gente busca resolver as pendências por fluxo administrativo, evitando, assim, a judicialização e dando mais rapidez. No entanto, a maior parte vai para o Judiciário", comenta a defensora e supervisora do Núcleo de Atendimento Inicial em Saúde (Nais), Silvana Matos Feitoza. Segundo ela, entre as solicitações mais comuns na área da Saúde, o cidadão procura a Defensoria para ter acesso à alimentação especial, medicamentos, exames, cirurgias, consultas médicas, leitos em UTI, tratamentos para dependentes químicos, aparelhos e próteses.

Silvana explica que o Nais foi criado com o objetivo de melhorar o canal de comunicação entre Estado, Defensoria e Município de Fortaleza e estabelece um fluxo administrativo a ser percorrido para evitar o atraso de demandas de saúde que podem ser solucionadas extrajudicialmente. "Já conseguimos que os pedidos de 528 pessoas fossem atendidos sem a necessidade de acionar a Justiça", frisa.

O Núcleo atende, em média, 30 pessoas por dia. Como o caso da aposentada Mariza Ferreira dos Santos, da Granja Portugal. Ela sofre com retinopatia diabética (que pode levar à cegueira) e precisa de remédio injetável para controlar seu avanço. "As injeções são caras, não posso comprar e nem esperar, pois a cada dia, minha visão piora", diz.

Outro caso foi o do ex-barman Francisco Rafael da Silva Saraiva. Em 2013, ele sofreu um acidente de moto e teve sua perna amputada. Dali até conseguir uma prótese viveu uma verdadeira via-crúcis. No ano passado, após perceber que sem apelar para a Justiça não teria o direito assegurado, ele procurou a Nais. "Era uma fila sem fim, muito sofrimento, mas, no fim, deu tudo certo. Não teria conseguido se não fosse essa intermediação".

Na avaliação da Defensora, falta mais organização por parte da Secretarias da Saúde do Estado (Sesa) e Município (SMS). "Não existe fila única, cada unidade resolve a sua e ninguém se entende. É preciso haver maior controle e isso só será possível se realmente se concretizar a ideia de unificar as centrais e as filas andarem mais rápido", defende.