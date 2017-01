Procon atende em pontos turísticos

00:00 · 10.01.2017

Turistas que estão de passagem por Fortaleza, neste mês, e desejam fazer alguma denúncia sobre a violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) podem usar as unidades móveis do Procon para registrar as queixas. Durante janeiro, equipes do órgão municipal percorrerão locais de grande fluxo de visitantes como: o Mercado Central, a Feirinha de Artesanato da Beira-Mar, o Aeroporto Pinto Martins e o Mercado dos Peixes para garantir o acesso dos visitantes ao serviço de proteção.

Conforme a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, reclamações sobre pacotes turísticos e hospedagens são as mais recebidas pelo órgão, quando o público denunciante é turista. Em relação aos plano, as queixas, explica ela, são em geral sobre o serviço em si. Já no caso dos hotéis/pousadas, as denúncias são referentes às divergências entre o produto apresentado nos anúncios e a realidade encontrada pelos hóspedes.

Cláudia informa ainda que as duas unidades móveis do Procon se revezarão nestes locais até o dia 27 de janeiro. O Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu, também receberá o serviço. Para registrar reclamação na unidade móvel, o órgão esclarece que o turista precisa ter em mãos cópias de documentos que comprovem a transação comercial (nota ou cupom fiscal, recibos, contratos, extratos ou faturas) e de documentação pessoal.

No atendimento, o turista tem a opção de agendamento de uma audiência virtual. Nesse caso, o consumidor registrará a queixa em Fortaleza e marcará a videoconferência, que será mediada pelo Procon. A audiência ocorrerá quando o visitante tiver regressado para a cidade onde reside. "Em geral, nos outros Procons, o turista abre uma reclamação e o órgão encaminha o caso para a cidade onde esse visitante mora. No nosso caso, nós continuamos com o processo e tentamos resolver. O visitante volta para sua terra e resolve de lá", esclarece Cláudia.

A audiência virtual, feita através do Skype, é gravada e transformada em arquivo, sendo anexada ao processo como peça de conciliação. No momento da definição deste serviço, o consumidor ganha uma senha e pode acompanhar na internet o passo a passo do processo. Para participar da audiência virtual, é preciso ter uma conta no Skype e uma webcam no computador.