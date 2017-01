Problemas afetam ações contra trabalho escravo

00:00 · 31.01.2017

Balanço dos últimos 10 anos no Ceará revela que 556 pessoas foram resgatadas em condições semelhantes às de serviço escravo

Um balanço das ações fiscais de combate ao trabalho ilegal no Ceará revelou que, nos últimos 10 anos, 556 pessoas foram resgatadas em condições semelhantes às de serviço escravo. O levantamento revela ainda que no ano passado três trabalhadores envolvidos em atividades urbanas foram encontrados em situações degradantes de trabalho, em Fortaleza, evidenciando também que a prática não se restringe somente à zona rural.

O primeiro caso refere-se a um adolescente retirado de Pousada na Praia de Iracema, enquanto as outras duas ocorrências eram de jovens explorados em estabelecimentos comerciais localizados no Centro.

De acordo com o procurador-chefe do Ministério Público, Carlos Leonardo Holanda, não houve fiscalização na área rural, o que permitiu a diminuição no número de resgates, já que em 2015 foram contabilizados 70.

Para o auditor fiscal Sérgio Carvalho, a redução também está relacionada à greve organizada por outros auditores, em agosto de 2016. "Fomos prejudicados com o movimento grevista realizado pelos auditores fiscais do trabalho. Apesar das poucas fiscalizações efetivadas, todas foram exitosas porque de alguma forma conseguiram combater o trabalho escravo", justificou.

Lista

Com o número obtido entre os anos de 2006 e 2016, o Estado aparece na 4ª posição da lista nacional, que aponta as regiões brasileiras com o maior número de estratégias para conter o problema. Conforme a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Ceará (SRTE-CE) Grupos Móveis de Fiscalização formados pelo Ministério do Trabalho (MT), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal são responsáveis por localizar os pontos ilegais. O ano em que mais pessoas foram encontradas em situação de vulnerabilidade no Ceará foi 2008, com 192 casos. Os trabalhadores eram submetidos a serviços de agricultura, lavoura, pecuária e corte de cana de açúcar. Com um efetivo atual de 100 auditores fiscais, novas ações estão previstas no Plano Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo no Ceará.

Mais informações

Denuncie pelo Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos ou através do site do MPT https://peticionamento.Prt7.Mpt.Mp.Br/denuncia