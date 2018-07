Primeira Residência Inclusiva é inaugurada

01:00 · 17.07.2018

A turma da primeira residência chegou ao local na quinta-feira. São quatro quartos. Cada um dos 12 homens escolheu sua cama, como Francisco Bruno dos Santos, 21, e Daniel Moura, 20 ( FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES )

Com o intuito de proporcionar às pessoas com deficiência a inclusão na sociedade, foi inaugurada, ontem, a primeira Residência Inclusiva do Ceará. A casa, que vai abrigar 12 homens jovens de 20 a 30 anos com deficiências cognitivas, é a primeira de uma série de cinco que devem ser abertas até outubro deste ano, de acordo com o titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), Francisco Ibiapina.

Localizada no bairro Cambeba, próximo ao Lago Jacareí, a unidade dispõe de atendimento 24h, com uma assistente social, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, 16 cuidadores, um motorista e dois trabalhadores domésticos, além de médico psiquiatra e enfermeira que farão visitas semanais.

Conforme explicou a coordenadora da Célula de Proteção Social Especial, Mônica Gondim, o projeto para abrir as cinco residências está correndo desde agosto do ano passado. Todos os adultos são oriundos do Abrigo Desembargador Olívio Câmara (Adoc), que atualmente abriga 56 pacientes com transtornos mentais com vínculos familiares rompidos. Essas pessoas serão distribuídas nas outras quatro residências a serem construídas, assim como os 12 primeiros.

"Para essa primeira residência, fizemos uma avaliação dos residentes que demandam menos atenção de serviços de saúde e também que têm mais laços afetivos entre si, pessoas que tem uma certa autonomia", explicou Mônica. Para as próximas residências, que devem conter todas o mesmo número ou uma pequena variação da primeira, os grupos já estão divididos e o critério de afetividade deve permanecer. A segunda residência a ser inaugurada será apenas para mulheres.

Diferencial

O grande diferencial em relação ao Adoc é oferecer uma casa, de acordo com a coordenadora. "Eles vão tomar conta da casa, ajudar nas tarefas domésticas, na limpeza e na alimentação. É um atendimento mais humanizado por ser um grupo menor", afirma Mônica.

A turma da primeira residência chegou ao local na quinta-feira. São quatro quartos. Cada um dos 12 homens escolheu sua cama e, na sexta-feira, mudaram-se efetivamente para a casa. De acordo com a coordenadora da casa, Maria José Teles, o principal objetivo é que eles se sintam em casa, em família. "A rotina deles consistirá nos cuidados com a própria casa. Eles manipularão os alimentos, arrumarão suas camas, lavarão a louça, tudo sob supervisão", afirma Maria. Aos fins de semana, os moradores devem sair para passear, sempre supervisionados. Todos os 12 estudam, exceto um, portador de paralisia cerebral.

Para o titular da STDS, o local escolhido, próximo ao Lago Jacareí, permite que esses homens socializem e cresçam como pessoas. "É um passo muito importante na política de pessoas com deficiência no Ceará. Queremos dignificá-las, não isolá-las", afirma Francisco Ibiapina.

O novo lar é uma "mudança de vida" para Darlan Lopes, de 29 anos e morador da residência. Viveu a vida toda no Adoc e, em poucos dias na nova casa, já sente a diferença. "O Adoc estava muito tumultuado, com muita gente. Aqui não existem muitos conflitos por que somos unidos. Na nossa nova rotina, todos os dias temos que colaborar com a organização da casa, porque a casa é da gente, né (sic), a gente que cuida", revela Darlan.

Denúncia

O Conselho Estadual de Direitos Humanos denunciou, em 2017, violações graves no Adoc, com pacientes sendo mau tratados e isolados com grades, com pouca água, banheiros e quartos sujos, pessoas com roupas manchadas e ferimentos.