Primeira infância: visita domiciliar será custeada

01:00 · 21.12.2017

O programa "Cresça com seu Filho", articulado pelo gabinete da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, desde agosto de 2014, ganhou agora um nome para se justapor. Com o apoio financeiro garantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), passa a se chamar "Criança Feliz", nomenclatura do projeto de metodologia similar do Governo Federal.

O sobrenome veio a partir da assinatura do termo de colaboração entre a Prefeitura de Fortaleza e o MDS, na noite de ontem, no Teatro Carlos Câmara. A Capital cearense foi a primeira do Brasil a receber a parceria federal, garantindo recursos para o funcionamento do projeto, cujo atendimento alcançou cerca de 2.400 crianças de zero a três anos em 2017.

Até novembro deste ano, o programa "Cresça com seu Filho" já havia cadastrado 5.574 crianças e realizado 32.491 visitas domiciliares semanais. A área de atuação se restringe a 28 bairros da Capital compreendidos nas regionais I, V e VI. As regiões são escolhidas a partir de critérios estabelecidos pela Prefeitura, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a mortalidade infantil e materna e a densidade populacional.

De acordo com a primeira-dama Carol Bezerra, "as famílias estão cada vez mais pedindo pelo programa, se sentindo mais seguras com as visitas dos agentes comunitários de saúde para proporcionar a essas crianças um futuro bem melhor". O projeto prevê o atendimento semanal de uma equipe intersetorial, formada por agentes comunitários de saúde e enfermeiros, organizados a partir da gerência das secretarias de Saúde, de Educação, de Direitos Humanos e de Desenvolvimento Social.

Foi para garantir o custeio das visitas dos profissionais que o Ministro Osmar Terra veio à Capital assinar a parceria. "Os recursos vão ser proporcionais à quantidade de crianças que vão participar; por isso, estipulamos um valor por criança atendida", afirmou o gestor.

Os critérios para a contagem de famílias em vulnerabilidade social dizem respeito ao cadastro no Bolsa Família ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC), além das crianças atingidas pela síndrome congênita do zika vírus ou que estão afastadas da família por alguma razão específica. "Queremos fazer de maneira que toda essa ampliação que vai ter junto com o 'Criança Feliz' não tenha custo para a Prefeitura", pontuou o ministro.

De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, o poder municipal está calculando cerca de R$ 200 mil por mês para o atendimento semanal domiciliar do "Cresça com seu Filho/Criança Feliz". A meta para o ano de 2018 é acrescentar mais 2.700 crianças no programa.

Segundo o prefeito, o projeto "ganha um novo fôlego e ganha certamente uma nova história. A capacidade que essa parceria tem de financiar, de custear a expansão da política, de reorientá-la através dessa aliança, vai permitir que esse benefício, que hoje tem feito diferença na vida dessas crianças, possa alcançar, só nesse primeiro momento, quase mais três mil famílias".

De acordo com o ministro Osmar Terra, a estimativa é que, ao todo, a aliança entre Governo Federal e Município consiga atingir cerca de 10 mil crianças na Capital. Com isso, a Prefeitura poderá ter um espectro maior de ação na área, uma vez que terá aporte financeiro.

Transformador

"Entendemos que esse trabalho da primeira infância é transformador a médio e a longo prazo. Vão ser essas ações de políticas públicas cuidando bem do início da vida que vão fazer com que essas crianças tenham um desempenho escolar melhor.

Carol Bezerra garantiu que os repasses financeiros trarão benefícios às equipes multissetoriais do projeto, bem como facilitarão mais capacitação de agentes comunitários de saúde e enfermeiros municipais. Os desafios continuam sendo as visitas em territórios dominados pelo crime organizado e as barreiras de gênero impostas por pais de crianças em algumas comunidades.