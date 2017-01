Previsão para NE é abaixo do normal

00:00 · 19.01.2017

A Funceme apresentou o prognóstico climático sobre a Região Nordeste do Brasil para o primeiro trimestre do ano com chuvas levemente abaixo do normal. A análise, feita em parceria com diversas instituições de meteorologia do Brasil, apontam quatro cenários. Na Região Noroeste, que abrange grande parte do Maranhão, Piauí e a região noroeste do Ceará, há 40% da probabilidade de chuva acima da média, 35% de normalidade e 25% abaixo da média.

No setor nordeste, que abrange o sudeste do Ceará, Rio grande do Norte e Paraíba, foi 40% de chuvas na média, 35% abaixo da média e 25% acima. O terceiro setor, que abrange Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o nordeste da Bahia e uma parte do Piauí, o cenário é ainda mais crítico: com 45% abaixo da média, 35% na média e 20% acima. O restante da Região apresenta baixa previsibilidade sazonal.