Prevenção às drogas percorreu 17 escolas

00:00 · 13.06.2017

A Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) concluiu a primeira etapa de 2017 do programa de prevenção às drogas Juventude em Ação (JA). A equipe do Sistema Integrado de Prevenção (SIP) / JA percorreu 17 escolas da rede pública estadual, realizando a apresentação da iniciativa para profissionais da educação, lideranças estudantis e familiares dos alunos.

A partir de agora, a ciranda da prevenção passa a ser protagonizada pelos jovens. Este ano, o JA será desenvolvido em sete municípios cearenses. A iniciativa tem como foco os estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual. Um total de 18 escolas serão contempladas e cerca de oito mil estudantes serão diretamente beneficiados.

Conforme a secretária Especial de Políticas sobre Drogas, Aline Bezerra Câncio, os municípios favorecidos com o JA este ano são Fortaleza, Capistrano, Quixeramobim, Sobral, Horizonte, Juazeiro do Norte e Maracanaú. A ação preventiva é dividida em sete etapas e inclui mobilização, divisão de equipes de alunos, aplicação do jogo interativo 'Na Trilha da Prevenção', declaração de conhecimentos, passeata de lançamento do JA, construção do regulamento geral e gincana artístico-cultural, com múltiplas modalidades e foco na prevenção às drogas.

Também constam da programação em cada escola a multiplicação de informações preventivas sobre drogas para a comunidade em geral, Dia 'D' de prevenção para as famílias, vivência reflexiva pautada nas habilidades para a vida, oficinas de mobilização social, ações voluntárias, apresentação de atividades artístico-culturais da gincana e solenidade de encerramento, ocasião em que ocorre a entrega de troféus e prêmios às equipes de destaque em cada escola.