Prefeitura quer metade das matrículas em tempo integral

23.12.2017

Metade das matrículas em tempo integral na rede municipal de ensino, da creche ao 9º ano do Ensino Fundamental: essa é a meta do prefeito Roberto Cláudio para a Educação de Fortaleza até o fim de sua segunda gestão, em 2020. Atualmente, segundo o gestor, a cidade atingiu um terço das matrículas dentro da modalidade. Para ampliar as vagas, de janeiro a março de 2018, serão inauguradas mais dez creches em tempo integral e pré-escola em dois turnos, contou em entrevista aos veículos de comunicação do Sistema Verdes Mares (SVM).

Nas creches, 2018 começará com cinco mil vagas a mais que no início de 2017, garante Roberto Cláudio. Atualmente, o Município conta com 138 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 82 Creches Conveniadas, que atendem crianças de um a cinco anos, além de 289 escolas e 20 Escolas de Tempo Integral (ETIs), para estudantes entre seis e 14 anos. Só no Ensino Fundamental são mais de 150 mil alunos matriculados, conforme a Secretaria Municipal de Educação (SME).



Segundo o prefeito, os esforços estão concentrados em reverter a situação encontrada em 2012, quando Fortaleza alcançou o pior índice do Estado no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará - Avaliação da Alfabetização (Spaece-Alfa), prova que mede o nível de alfabetização dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. Já no ano passado, a cidade atingiu os melhores níveis de leitura e escrita dentre as capitais do Nordeste, na mesma série. "Isso é mérito da gestão das escolas, do concurso público para professores, da avaliação dos alunos, da premiação por mérito escolar e do sistema de supervisão. Ainda não é o índice ideal, mas uma vitória parcial.

Em 2018, no setor Saúde, o chefe do Executivo municipal tem dois objetivos principais. O primeiro é ajustar o estoque de medicamentos nos postos de saúde, onde a média de abastecimento diário fica entre 90% e 95%, segundo ele. Para isso, foram modificados os regimes de compra e fornecimento, além da implantação de centrais de medicamentos nos terminais de ônibus. O outro é incrementar 400 leitos na rede hospitalar.

Só no Instituto Dr. José Frota (IJF) 2, previsto para julho, serão mais 120. No dia 29 de dezembro deste ano, será inaugurada a expansão do Frotinha de Messejana; no fim de janeiro do ano que vem, o novo bloco do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, e, em abril, a ampliação do Hospital da Mulher e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Dendê. Para o segundo semestre, ficará a expansão do Gonzaguinha da Barra do Ceará.

Investimento

Segundo Roberto Cláudio, em 2017, só em Saúde e Educação, a Prefeitura investiu 54% dos recursos. "São as áreas sociais de maior necessidade e maior interesse, e as responsáveis mais diretas pela inclusão das pessoas mais pobres de Fortaleza", disse o prefeito. No novo ano de gestão, serão priorizadas, ainda, infraestrutura, mobilidade e segurança pública.

No primeiro trimestre, devem ser iniciadas as obras de 15 areninhas e a reforma e construção de 50 praças. Estão previstos cinco novos binários, a entrega da nova Avenida Aguanambi, o novo Terminal de Messejana, os dois túneis da Via Expressa, a última etapa do conjunto Vila do Mar e um novo corredor de ônibus unindo o Conjunto Ceará à Parangaba através da Av. Senador Fernandes Távora. O viaduto do Makro entrará em licitação.

Outras intervenções envolverão a revitalização das lagoas da Maraponga e da Parangaba e a duplicação da Av. Sargento Hermínio. Já o financiamento de obras na Beira-Mar tramita no Senado Federal. O plano é dar a toda a extensão da via o mesmo padrão construtivo que vai do Mercado dos Peixes ao riacho Maceió.