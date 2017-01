Prefeitura negocia empréstimo de 90 milhões de euros

00:00 · 03.01.2017 por Ranniery Melo - Repórter

Deverão ser construídas escolas de tempo integral, centros de educação infantil e areninhas ( FOTO: JL ROSA )

A Prefeitura de Fortaleza deve chegar a acordo para conseguir o empréstimo de até 90 milhões de euros à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Com conversão estabelecida a uma taxa de R$3,65, o total do crédito pode chegar ao valor de R$328,5 milhões.

De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2016, os recursos da operação deverão ser destinados a diversas ações de três áreas críticas, visando o desenvolvimento social e urbano do município.

O montante deve ser dividido para a Educação, o Saneamento Básico e a Mobilidade Urbana. Com o dinheiro, deverão ser construídas novas escolas de tempo integral, centros de educação infantil e unidades de educação esportiva. Planeja-se ainda serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação, rede de abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário, além da implantação de novos corredores exclusivos de transporte público padrão, o BRT (Bus Rapid Transportation), cuja primeira experiência já foi implantada, em julho de 2015, na Avenida Bezerra de Menezes.

De acordo com o Diário Oficial, o empréstimo será garantido pela União. A Prefeitura de Fortaleza deve incluir nos orçamentos anuais do Município, durante os prazos estabelecidos para o desenvolvimento das obras e para o financiamento, dotações suficientes aos pagamentos das parcelas de amortização e encargos financeiros oriundos do empréstimo.

Aprovação

Conforme o prefeito Roberto Cláudio, contudo, o empréstimo ainda está em fase de negociação e precisa passar por diversos trâmites para ser aprovado, portanto, ainda não está disponível para uso. "Acredito que no segundo semestre desse ano é que efetivamente esse recurso esteja disponível aos cofres públicos. Ainda precisamos negociar com o Ministério da Fazenda, seguir ao Senado, para só então assinar o financiamento com o banco. Nas nossas estimativas, isso deve durar em torno de dez meses", supõe o gestor municipal.

Antes de iniciar a primeira reunião do ano com o novo secretariado, na tarde de ontem, no Paço Municipal, Roberto Cláudio ainda adiantou algumas das ações que devem ser executadas com o auxílio do financiamento. "Com esses recursos teremos a possibilidade de levar drenagem e urbanização com asfalto, iluminação e calçadas a, pelo menos, 60 comunidades de Fortaleza. Também vamos poder ampliar a oferta de vagas em escolas em tempo integral, incluir areninhas em alguns dos bairros mais pobres, além de novos ecopontos e a ampliação dos BRTs".

Tais obras, continuou o prefeito, devem contribuir para a diminuição da desigualdade social na Capital. "São basicamente recursos para a infraestrutura, mas ligados principalmente à inclusão social de bairros e comunidades que hoje não têm qualquer infraestrutura e, por isso, têm sua qualidade de vida comprometida", ressaltou.

Saneamento

A secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, reforçou a importância desses investimentos na área para suprir carências no setor. "Tanto o programa com a Agência Francesa de Desenvolvimento, quanto com o Banco Mundial visam ações de subsídios a ligações de esgotamento sanitário às redes coletoras de esgoto da cidade, principalmente no que se refere à zona oeste de Fortaleza, área mais densa e que se encontra com menos ligações. Ou seja, o recurso beneficiará as famílias de baixa renda", explicou a secretária.