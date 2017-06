Prefeitura lança pacote de reformas

00:00 · 08.06.2017

O prefeito Roberto Claudio e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, lançam hoje (8), às 9 horas, o pacote de reformas de 200 escolas municipais para o período de 2017-2020. Na ocasião, também será assinada a Ordem de Serviço para intervenções na Escola Municipal Padre Arimatéia Diniz.

Segundo a secretária da Educação, o objetivo é garantir as condições adequadas para as atividades exercidas por alunos, professores e funcionários. Para o projeto de recuperação do parque escolar, foi realizado um diagnóstico, a partir de visitas técnicas às unidades, utilizando a metodologia de "instrumental padronizado", que identificou a demanda específica das escolas e que vai nortear as intervenções que são necessárias em cada equipamento.

Os ambientes serão priorizados com reformas que envolvem as fachadas, salas e banheiro dos professores, salas de aula, refeitório, cozinha e despensa, casa de gás, acessibilidade, banheiro acessível e banheiro dos alunos. Os serviços contemplam desde a coberta, às estruturas, pinturas interna e externa, esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além da acessibilidade, com rota, rampas, portas, soleiras e banheiro.