Prefeitura inicia Plano de Controle da Dengue

00:00 · 02.02.2017

A prevenção ainda é a melhor estratégia para combater o mosquito transmissor da enfermidade, o Aedes aegypti ( FOTO: CID BARBOSA )

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) colocou em prática ontem o Plano Emergencial de Controle da Dengue que estabelece uma média de 5 milhões e 416 mil visitas em 902.824 imóveis da Capital. Vale ressaltar que, no ano passado, a meta ficou 30% abaixo do esperado, já que das 3 milhões e 611 mil visitas domiciliares previstas, somente 2,5 milhões foram efetuadas pelos agentes.

Até o próximo dia 10, ações de combate ao Aedes aegypti acontecem em bairros considerados vulneráveis à doença, como o Conjunto Ceará, José Walter, Mondubim, Jangurussu e Conjunto Palmeiras, todos localizados na Regional V.

Como parte das atividades de mobilização, o Plano foi elaborado para, além de identificar depósitos com focos do mosquito transmissor, engajar a comunidade local na tentativa de intensificar a fiscalização nos imóveis. Serão feitos contatos com lideranças de cada bairro e os próprios moradores, bem como a divulgação de alerta nas escolas salientando as formas de prevenção do Aedes aegypti, reunindo também estudantes, professores e funcionários. Os coordenadores dos postos de saúde também estarão reunidos para compor um modelo de assistência aos pacientes.

Profissionais lotados no Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social atuam na campanha. Ao todo, 329 profissionais entre agentes de endemias, educadores sociais e supervisores fortalecem a corrente de mobilização contra a infestação da dengue em Fortaleza.

Crachá

Se os moradores tiverem receio de atender os agentes, a recomendação é que, no ato da visita, seja solicitado a apresentação do crachá de identificação e observe o fardamento com a logomarca da Prefeitura. Dados do Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (Simda), da SMS, apontam que a Capital contabilizou 973 casos de dengue entre os dias 1º e 30 de janeiro. Contudo, apenas 104 casos foram confirmados no período.

Se analisados por área, os números mostram que a Regional I teve 34 ocorrências, registrando, assim, mais casos que as demais regionais. Para que a doença seja incluída no Simda, existem critérios de confirmação. O processo envolve análise clínico-epidemiológico, isto é, o paciente apresenta os sintomas básicos da dengue - febre alta, dor e manchas avermelhadas - , e critérios laboratoriais feitos através do exame de sangue. Somente após esses procedimentos é que o caso é efetivamente confirmado.

Levantamento

Paralelo às atividades de mobilização nos cinco bairros, a Célula de Vigilância Ambiental da SMS realiza também, até o dia 10 deste mês, um Levantamento de Índice Rápido Amostral (Lira). O estudo determina o percentual de imóveis com presença de criadouros positivos para larvas do Aedes aegypti.

De acordo com o Ministério da Saúde, três levantamentos desse perfil devem ser realizados anualmente. Pelo cronograma do órgão, as outras duas edições do Lira serão realizadas em maio e outubro, cada uma com duração de dez dias.

A partir desse levantamento, os agentes conseguem organizar de forma mais eficiente o cronograma de visita domiciliar dos 902.824 imóveis em Fortaleza registrados pelo IBGE. Diferente do método realizado em 2016, o Ministério da Saúde também determinou que, neste ano, sejam feitos 6 ciclos de visitas. Com isso, a expectativa é que a cada dois meses, o imóvel receba uma visita presencial.

Segundo o Assessor Técnico de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Alberto Barbosa, alguns empecilhos comprometem o monitoramento de todos os imóveis: "Locais fechados, ausência de servidores que, em sua maioria, estão afastados por recomendação médica, e o período de chuvas". Ele disse que a Célula vai realizar as visitas mesmo em casos de imóveis públicos ou particulares que estão em situação de abandono. Em 2016, o Governo Federal publicou medida provisória no Diário Oficial da União autorizando a entrada de agentes nos locais para vistoria de combate aos focos do mosquito. (Colaborou Felipe Mesquita)