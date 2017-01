Prefeitura estuda criar binário na Avenida Sargento Hermínio

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 14:37 por Lêda Gonçalves - Repórter

O projeto de duplicação tem por objetivo melhorar a fluidez viária e acessibilidade no corredor ( Foto: HELENE SANTOS )

As desapropriações dos imóveis na Avenida Sargento Hermínio para a duplicação da mesma, podem não mais acontecer. A afirmação foi do prefeito Roberto Cláudio, durante visita na manhã desta quinta-feira ao Sistema Verdes Mares. Segundo o gestor municipal, a falta de recursos, na ordem de R$24 milhões, (R$12 milhões somente para desapropriar), motiva novo estudo alternativo para a via. A ideia, adianta ele, é transformar os 4,4km de extensão da avenida em binário, com urbanização, iluminação, drenagem, pavimentação e padronização das calçadas. "É uma possibilidade bastante viável para a demanda que se arrasta há mais de uma década", aponta o prefeito, lembrando que o anúncio não é uma promessa, mas uma sugestão para estudo. Em 13 anos, comenta Roberto Cláudio, houve valorização do metro quadrado dos bairros, que são cortados pela Avenida Sargento Hermínio, como Presidente Kennedy, Padre Andrade e São Gerardo, além de empreendimentos como shoppings centers e melhorias na mobilidade.

"Isso é bom, mas ficaram mais difíceis as negociações para desapropriações", frisa. Entre as áreas, as residências e os estabelecimentos comerciais da Rua Santa Sofia com a avenida Doutor Theberge estão entre os 26 imóveis que podem ser desapropriados. Representantes da comunidade local, como o Movimento Daqui Não Saio, dizem que as indenizações propostas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza não estão compatíveis com o mercado atual.

O alargamento da Avenida Sargento Hermínio começou em 2003, ainda na gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães. Após esse tempo, apenas um pequeno trecho da ampliação foi executado. Moradores do entorno reclamam dos engarrafamentos cotidianos e o grande número de acidentes registrados na via. Além disso, que passa pelo local presencia o aspecto de obra inacabada em algumas margens daquela via. O projeto de duplicação tem por objetivo melhorar a fluidez viária e acessibilidade no corredor, por onde trafegam diariamente cerca de 15 mil veículos diariamente.

Aguanambi

O prefeito falou sobre as obras da Av. Aguanambi e garantiu que no fim de fevereiro, início de março, vai entregar o viaduto e a primeira passarela com elevador da cidade, sobre a Avenida 13 de Maio. A obra, iniciada em setembro de 2016, integra a requalificação da via. O projeto da Av. Aguanambi prevê alargamento e urbanização da via, no trecho entre a Av. Domingos Olímpio e o viaduto da Av. Borges de Melo, com faixas exclusivas para ônibus, ciclovias, calçadas e novas praças.

A construção do viaduto sobre a rotatória, na 1ª etapa, permitirá acesso expresso à BR-116. Serão quatro faixas, duas para carros no sentido Centro/BR-116, duas para ônibus, em ambos os sentidos. As intervenções têm recursos de R$ 95 milhões proveniente de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).