Prefeitura estuda adoção de áreas verdes

00:00 · 21.01.2017

Assim como as 104 praças públicas adotadas por empresas do setor privado no últimos anos, a Prefeitura de Fortaleza estuda a possibilidade de criar um sistema de adoção dos parques. Conforme a Coordenadora de Políticas Ambientais da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Edilene Oliveira, o Município deve iniciar o processo em março deste ano.

"Estamos estudando ferramentas legais e experiências de outros locais. Hoje, temos êxito com os equipamentos adotados", afirma. Outra ação que a gestora explica é a criação de conselhos de moradores. "Queremos fazer núcleos por toda a cidade. Os técnicos estão imbuídos desse propósito. A gente não consegue tomar conta de toda a cidade. Precisamos da ajuda da população", declara.

Sobre os parques visitados, a gestora afirma que ações devem ser tomadas durante a semana. "A lagoa do Parque das Crianças será inserida no sistema de monitoramento de estudo de águas semanal da Prefeitura". Já o Parque Rachel de Queiroz, atualmente, encontra-se em fase de elaboração e revisão dos projetos executivos de urbanização.

Parceria

Edilene também informou que o Parque Adahil Barreto será entregue reformado e revitalizado, por meio de uma parceria com a Construtora Marquise. "A empresa está providenciando, sem custos para o Município, as obras de restauro da casa de administração e de outro espaço, que será transformado em um Centro de Educação Ambiental". Além disso, a ponte que dá acesso ao Rio Cocó será reestruturada, possibilitando passeios. Segundo a gestora, os Parques Guararapes, Parreão, Rio Branco, Pajeú, Rachel de Queiroz, Iguanas, assim como os demais, irão receber limpeza e fiscalização de agentes da Seuma.