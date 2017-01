Prefeito negocia ajuda de R$474mi

00:00 · 18.01.2017

O prefeito Roberto Cláudio tratou, ontem, em Brasília do custeio para garantir a efetivação de ações em áreas como Educação, Infraestrutura e Juventude, em Fortaleza, nos próximos períodos. Na audiência na Casa Civil, a pauta do encontro entre o chefe do Executivo local e ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foram dois financiamentos internacionais, sendo um do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e outro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que totalizam cerca de U$ 148 milhões, o equivalente a R$ 474 milhões.

A ajuda, segundo a Prefeitura, irá garantir a execução de programas como o Proredes, composto por ações de juventude e saúde, e o Fortaleza Cidade com Futuro, na área da infraestrutura. Nestas intervenções, estão inclusas as obras da nova Av. Beira-Mar, o Polo Gastronômico da Varjota e o sistema de segurança em toda a orla da Capital.

Roberto Cláudio também esteve no Ministério da Educação, acompanhado da secretária de Educação, Dalila Saldanha. Os gestores foram recebidos pelo secretário Executivo Adjunto do MEC, Felipe Sartori, com quem falaram sobre a inauguração de creches e Escolas de Tempo Integral. O prefeito também informou sobre a construção de 21 Centros de Educação Infantil (CEI) e disse que, pelo menos, 10 unidades serão entregues até agosto de 2017.