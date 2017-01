Prédio tem tombamento provisório, mas passa por obra

00:00 · 31.01.2017

O equipamento é propriedade da Associação Brasileira de Educação e Assistência e, após seis anos desativado, foi alugado ao grupo mantenedor da Faculdade Maurício de Nassau em Fortaleza, e que iniciará atividades neste ano ( FOTO: KID JÚNIOR )

Edificação representativa do bairro Parangaba, o antigo Seminário da Comunidade Salvatoriana da Parangaba, também famoso por ter sediado os colégios Anchieta, Positivo e Evolutivo, foi tombado como patrimônio histórico de Fortaleza pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (Comphic), em março do ano passado. Enquanto aguarda decisão final do prefeito Roberto Cláudio, o prédio tem passado por reformas que não foram autorizadas pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Em nota, o órgão afirmou já ter sido informado sobre as intervenções no local. "Como não houve solicitação para nenhuma reforma no equipamento, a Secretaria enviou, na última quinta-feira (26), ofícios para a Regional IV e para a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), para que seja feita uma fiscalização no local, tomando as devidas providências", diz o texto.

O equipamento é propriedade da Associação Brasileira de Educação e Assistência (Abea) e, após seis anos desativado, será novamente utilizado para a finalidade educativa, desta vez para o Ensino Superior. Ele foi alugado ao Grupo Ser Educacional, mantedor da Faculdade Maurício de Nassau em Fortaleza, e que iniciará no local as atividades de uma nova unidade neste ano. Esta não é a primeira vez que o Grupo utiliza um prédio histórico. Exemplo disso é a sede da Faculdade Maurício de Nassau no antigo Colégio Dorotéias e a Faculdade Joaquim Nabuco, (antigo Hotel Savanah).

De acordo com o padre Silvino da Abea, a estrutura externa será inteiramente mantida devido ao seu caráter histórico e ao processo de tombamento, inclusive consta no contrato do aluguel que não sejam alteradas as suas características. Segundo ele, estão mexendo no exterior mais no caráter de restaurar e no seu interior no sentido de deixar funcional, porém nada que vá de encontro aos interesses do tombamento.

Formação

Datado de 1945, o local funcionou como um dos principais polos de formação de padres salvatorianos, vinculados à Paróquia Bom Jesus dos Aflitos. Na década de 1970, o espaço deu lugar ao Colégio Anchieta, e, na década de 1990, tornou-se o Colégio Evolutivo, que encerrou as atividades em 2011. O espaço é um dos quatro imóveis que aguardam a decisão do chefe do Executivo sobre o tombamento. Além deles, na Secultfor, tramitam 45 processos provisórios.

O jornalista e historiador Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirez, cita o exemplo da Farmácia Oswaldo Cruz, no Centro, como caso bem sucedido de proteção. Fundado em 1934 como pioneiro em manipulação no Estado do Ceará, o estabelecimento esteve ameaçado, em 2011, por um impasse entre as locatárias do imóvel e os proprietários da farmácia. O próprio Nirez ajudou com o pedido de defesa do prédio, aprovado em 2012. Contudo, para Nirez, a cidade ainda não criou uma cultura de preservação dos bens históricos. Ele lembra ainda o caso da Chácara Flora. Mesmo com tombamento provisório, o que a resguardava de quaisquer alterações, a edificação do Benfica foi demolida em dezembro de 2011: o espaço de 1898 foi reduzido a pó e entulho após o trabalho dos tratores. À época, a construtora responsável pela demolição foi multada em R$844 mil.

Outro problema, diz Nirez, está em prédios que, mesmo tombados definitivamente, não encontraram uso significativo no cotidiano da cidade. Dentre eles, a Escola Jesus Maria José, no Centro, tombada em 2007, mas que, atualmente, se encontra ocupada, pichada e depredada. A edificação é de 1905. A Secultfor afirma que elaborou laudo alertando as pessoas que estavam ocupando o equipamento e que a Defesa Civil foi ao local conversar com as famílias, notificando os ocupantes.

Reintegração

O órgão alega que deu entrada em um processo de reintegração de posse junto à 14ª Vara da Fazenda Pública. Uma liminar dada pela juíza responsável pelo caso determinou que o Município fizesse o cadastro das famílias em um programa de habitação, e que a Polícia Militar fizesse um plano de desocupação. (Colaborou Nícolas Paulino)

FIQUE POR DENTRO

Infração pode gerar multa de até 15 salários

A Lei 9.347/2008, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural de Fortaleza, determina que um bem tombado não pode ser demolido, destruído ou mutilado, podendo ser reparado ou restaurado mediante autorização da Secultfor. Qualquer infração pode acarretar no embargo da obra ou na imposição de multa, cujo valor varia de 1,5 a 15 salários mínimos. Os valores resultantes da aplicação das penalidades são revertidos ao Fundo Municipal de Cultura, para uso exclusivo na restauração dos bens móveis e imóveis inscritos no livro de tombos da cidade.

SAIBA MAIS

Tombamentos aguardando decisão final do prefeito:

1. Escola de Música Luís Assunção, no Centro

2. Seminário Salvatoriano (Colégio Evolutivo), na Parangaba

3. Edifício São Pedro, na Praia de Iracema

4. Complexo Educacional do Centro: Colégio da Imaculada Conceição, Igreja do Pequeno Grande e Escola Estadual Justiniano de Serpa