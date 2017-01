Precipitações chegam a 40 municípios cearenses

00:00 · 19.01.2017

No Interior do Ceará, as chuvas de terça-feira (17) até ontem atingiram 40 municípios. As 10 maiores ocorreram em Assaré, 65.7mm; Potengi, 55mm; Abaiara, 45mm; Santana Do Cariri, 43mm; Lavras Da Mangabeira, 35mm; Juazeiro Do Norte, 35mm; Araripe, 32.8mm; Crato, 22.4mm; Campos Sales, 22mm e Cariús, 19mm.

LEIA MAIS

.Destinação d'água a esgoto resultará em multas

.Previsão para NE é abaixo do normal

Segundo a Funceme, imagens de satélite mostram que há nuvens sobre o Ceará. No Oceano Atlântico, observa-se a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN), Sistema de Baixa Pressão atmosférica e circulação horária a aproximadamente 12 km de altura. Ao todo, choveu em 44 de 77 postos informados em todo o Estado.

Para amanhã, a previsão é que, no decorrer do dia, haja nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões cearenses, o mesmo sendo estimado para o próximo dia 20. As regiões onde estão ocorrendo precipitações mais intensas são o Centro-Sul e o Cariri.

Açudes

Dos 153 reservatórios do estado do Ceará monitorados pelo Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), o total das reservas é de apenas 6,4%. O Alto Jaguaribe e a RMF, respectivamente, apresentam os melhores percentuais, com 24 e 20%. A situação mais crítica são dos açudes no Baixo Jaguaribe e Serra da Ibiapaba, com 1%.