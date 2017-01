Prática é considerada crime de fraude

00:00 · 16.01.2017

A prática de aluguel ou venda das vagas de táxi por parte dos permissionários para pessoas que não têm autorização do Município de Fortaleza para explorar o serviço, das perspectivas administrativa e criminal configura-se como fraude, segundo explica o advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil secção Ceará (OAB-CE), Andrei Aguiar.

Apesar de ilegal, aluguel de vagas de táxi ocorre livremente em Fortaleza

Na área administrativa, cabe à gestão municipal realizar a fiscalização e, se detectada a ilegalidade, esclarece o advogado, o Município deve impedir o permissionário de continuar. A vaga deve ser retomada e, em seguida, o processo para preenchê-la é reaberto, conforme estipula a lei municipal específica. Porém, no aspecto criminal, de acordo com o Andrei, há dificuldade para determinar qual a penalidade deve ser aplicada, pois existe uma "diversidade de interpretação sobre o crime cometido".

Indefinição

De acordo com o advogado, a legislação define que "a permissão será concedida em caráter personalíssimo", porém a Lei Municipal 9.430/2008 foi atualizado por outra norma municipal (10.147/2013) que diz: "em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos". As duas resoluções, conforme o representante da OAB, dão margens para falta de clareza na definição de qual a penalidade criminal será aplicada a quem repassa a vaga.

O advogado disse que particularmente considera inconstitucional o repasse para herdeiros, pois o artigo 175 da Constituição Federal estabelece que, quando não executada diretamente pelo Poder Público, a prestação de serviço público será concedida ou permitida através de licitação.