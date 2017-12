Praia de Iracema ganhará status de cidade em 2018

01:00 · 16.12.2017 por Patrício Lima - Repórter

Uma cidade dentro de uma cidade. É assim que a Praia de Iracema será tratada pela Prefeitura, a partir de janeiro de 2018. O projeto Pacto Pela Praia de Iracema, lançado na noite dessa sexta-feira, no Estoril, será o embrião da nova política de revitalização da região. A iniciativa é dividida em oito pontos: ordenamento urbano, segurança, cultura e eventos, moradores, mobilidade urbana, meio ambiente e turismo.

Entre as iniciativas, destacam-se o incentivo fiscal para a instalação de novos negócios, a criação do programa de Polícia Cidadã Integrada, o plano de ações de trânsito, o Pedala Iracema, o programa de relação de resíduos sólidos e reforma de praças. Será criado também um fundo, que será financiado através de uma contribuição obrigatória de eventos privados que são realizados na área. Esse valor será revertido para a manutenção do local. O pontapé inicial será com um mutirão, incluindo a lavagem do calçadão, no primeiro fim de semana de 2018.

Todas as intervenções do Planejamento Estratégico da Praia de Iracema, que celebrará sempre em 7 de maio o seu dia, serão entregues entre janeiro e dezembro de 2018, segundo o prefeito Roberto Cláudio. "A cada mês, entregaremos algumas dessas obras. Até dezembro de 2018, queremos pelo menos deixar todas já iniciadas. Nosso objetivo é requalificar e tornar o espaço mais atrativo para a população".

Conselho

O projeto é o resultado do trabalho desenvolvido, nos últimos três meses, por representantes do poder público, além de moradores, comerciantes e empresários. O Conselho da Praia de Iracema, criado em junho deste ano, a partir de uma iniciativa da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), realizou as discussões para melhorias na utilização dos espaços públicos. Foram retiradas cerca de 40 iniciativas de 300 sugestões, a partir das reuniões do Conselho da Praia de Iracema.

A reforma de ruas e calçadas com projeto paisagístico e acessibilidade, iluminação LED, novos bancos e parklets foi apontada como urgente. Na infraestrutura, estão no projeto a reforma de fachadas e prédios históricos, com iluminação diferenciada; sinalização padronizada nas ruas do bairro; e o projeto Iracema Sem Fios, com instalação de fiação subterrânea em alguns pontos da área.

Já o Plano Integrado de Trânsito Mobilidade Iracema incentiva o cadastro de guardadores de carros, uso de zona azul, espaço para ônibus, estacionamento subterrâneo e sinalização para motocicletas. Outra ação de mobilidade, o Pedala Iracema, estimularia o uso de bikes através de locais para guarda e aluguel de patins, skates e bicicletas.

O apoio aos banhistas se dará na Estação Iracema, espaço com armários banheiros e área de descanso. Outra forma de fomentar o comércio local será o Passaporte Iracema, cartão com benefícios para moradores do bairro, como descontos em lojas e programas de fidelização.

Durante o evento, o prefeito Roberto Cláudio anunciou também que o gerenciamento de toda orla de Fortaleza será de responsabilidade do Município e não mais da União. "Tivemos uma reunião essa semana muito positiva com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a respeito disso. É muito provável que, até fevereiro, ou até antes, isso seja concretizado. Essa mudança ajudará no planejamento urbanístico de toda orla, na gestão de eventos e espaços, inclusive, na área das barracas da Praia do Futuro e de Iracema, que sempre foram áreas delicadas para se interferir justamente por serem gerenciadas pela União".