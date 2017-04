Praça dos Leões vai virar Polo Cultural

00:00 · 06.04.2017 por João Lima Neto - Repórter

A Praça General Tibúrcio, conhecida por Praça dos Leões, deve ganhar mais visitantes por meio de uma série de ações que estão previstas para acontecer no equipamento. O fato se deve à publicação de uma Lei no Diário Oficial do Município de Fortaleza, do dia 6 de março, que cria o Polo Cultural da Praça dos Leões. A intervenção abrange o calçadão da Travessa Morada Nova, localizado ao lado da Academia Cearense de Letras, o Museu do Ceará, antigo prédio da Assembleia Provincial, a centenária Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o antigo prédio onde funcionou o Hotel Brasil. Apesar do decreto, o documento ainda não define quando será o inicio do novo espaço.

De segunda a sexta, o equipamento é utilizado por poucos usuários e serve mais como local de passagem de quem quer percorrer as ruas do Centro, segundo os comerciantes da região. Aos sábados e domingos, desde o ano passado, a Praça vem sendo utilizada por jovens em festas musicais dos mais variados gêneros. Quem passeia no logradouro encontra um local arborizado e limpo, apesar de problemas de drenagens.

O gari Aurivan Oliveira conta que o maior problema ocorre aos fins de semana. "Aqui vem muito jovem do sábado para o domingo. Eles sujam tudo e a gente só trabalha de segunda a sexta". O sapateiro Antônio Ferreira, 54, trabalha há 15 anos em uma banca improvisada. Segundo ele, o espaço é seguro até as 17h, mas durante a noite o medo é presente para quem anda no logradouro para pegar ônibus.

As vendedoras de livros Francisca Leite e Edleusa Sousa temem que a iniciativa da Prefeitura acabe com o trabalho delas. "Tenho certeza que será uma melhoria para o Centro, mas temo pelo nosso trabalho". A Praça é conhecida por, anualmente, no inicio do ano, receber vendedores, pais e filhos em buscas de livros didáticos.

Apesar do medo dos vendedores de livros perderem o espaço, conforme o decreto sancionado pelo prefeito Roberto Cláudio, o Polo Cultural da Praça dos Leões receberá atividades culturais como feiras de cordel, feiras de livros, shows, apresentações culturais, encontros e discussões de movimentos culturais, bibliotecas itinerantes e atividades congêneres ligadas à cultura. Ainda segundo a legislação, a área delimitada poderá ser objeto de regras específicas relativas ao uso e à ocupação do solo, obras e posturas do Município.

Talentos

Segundo o Diário Oficial do Município, a criação do Polo se norteia em quatro pontos: a promoção e o desenvolvimento das atividades; atrair novos talentos e atividades culturais para o local; contribuir com a revitalização do Centro de Fortaleza; patrocinar festivais e eventos culturais. Está autorizado também na Lei, a realização de parcerias com outros entes públicos ou privados, com o objetivo de promover o desenvolvimento de atividades culturais.

A Academia Cearense de Letras (ACL), um dos locais que está definido na área do Polo, irá participar das ações. Segundo o presidente da entidade, Ubiratan Aguiar, em reunião com o prefeito no início do ano, ficou afirmado a ajuda nas apresentações literárias. "Assumi um compromisso de reunir outras associações e academias para se fazerem presentes nessa programação. O espaço possui um coreto que pode abrigar diversas atividades literárias", ressaltou o diretor da Academia.

A diretora do Museu do Ceará, Karla Vieira, avalia com positividade as mudanças, visto que o Centro ainda é conhecido como um local inseguro e apenas comercial. "Existe um senso comum que não é um espaço seguro. As pessoas ainda julgam assim. A imagem do Centro ainda é essencialmente comercial e popular. As atividades podem contribuir para ter uma nova imagem", ressalta. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) para obter mais detalhes das mudanças, mas até a publicação desta notícia não obteve resposta da Secultfor.

Enquete

O que você acha da mudança?

"Eu creio que as intervenções vão melhorar e muito o fluxo de pessoas. Espero que não mexam com os vendedores e se mexer que agreguem. Apesar de ser limpo e cuidado poucas são as pessoas que usam a Praça".

Eliete da Silva

Comerciante

"Eu acredito que vai melhorar a segurança aqui. Quanto mais pessoa melhor. Esse pedaço da cidade é histórico e precisa ser lembrado pelo poder público. Espero não expulsem os comerciantes"

Edna Valente

Comerciante

Fique por dentro

Características do período neoclássico

A Praça General Tibúrcio localizada no centro da cidade de Fortaleza é delimitada pelas ruas São Paulo, ao norte, Guilherme Rocha, ao sul, General Bezerril, a oeste e Sena Madureira, a leste. A praça apresenta desenho de geometria regular, característica do período neoclássico, sendo sua construção datada de 1887.

A pavimentação é cimentado com coloração natural e coloração avermelhada nos quadros centrais da praça, circundada com um gradil de ferro ao longo da Rua General Bezerril e dos prédios da Igreja do Rosário e Palácio da Luz. No centro da praça, ergue-se o monumento do General Tibúrcio e na confluência das ruas São Paulo e Sena Madureira, monumentos com leões.

A Praça era conhecida originalmente como largo do Palácio, como Pátio do Palácio até 1856 e posteriormente passou a denominar-se Praça do Palácio. A 2 de fevereiro de 1887, a Câmara Municipal de Fortaleza resolve dar-lhe a denominação de Praça General Tibúrcio em homenagem a Antônio Tibúrcio Ferreira de Sousa em reconhecimento a sua participação nas campanhas político-militares da região platina. O local também abriga em tamanho natural, uma estátua da escritora Rachel de Queiroz sentada em um banco da Praça. O espaço é Protegido pelo Tombo Estadual segundo a lei n° 9.109 de 30 de julho de 1968, através do decreto n° 21.346 de 25 de abril de 1991.