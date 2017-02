Porto das Dunas sofre com falta de saneamento

00:00 · 07.02.2017

Nos fins de semana, o trajeto rumo a Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, se intensifica principalmente pelos atrativos turísticos na praia de Porto das Dunas, a 20 km da Capital. Apesar disso, o acesso à faixa litorânea, aos condomínios e casas de veraneio ainda é complicado, em função de vias sem pavimentação, esburacadas e com falta de infraestrutura mínima para o tráfego de veículos.

Em março de 2016, o Diário do Nordeste chegou a publicar a situação em que as vias da região se encontravam. Quase um ano depois, a equipe de reportagem retornou ao local e verificou que a situação não é muito diferente. Na Avenida Estrela do Mar, por exemplo, os carros precisam enfrentar um caminho de areia batida e pedras soltas, entremeadas de plantas rasteiras. A avenida conta ainda com pontos de grande acúmulo de lixo, por onde vários carros do tipo buggy e até mesmo quadriciclos trafegam.

Os veículos que precisam passar pela Rua Leão Marinho também precisam desviar de dois enormes buracos caso queiram seguir na direção da praia, num terreno bastante acidentado. Já na Avenida Mar Mediterrâneo, a falta de saneamento é perceptível pela grande poça de lama que se forma em uma das faixas de tráfego de veículos. O problema é tão grave que os carros evitam tentar passar no trecho e acabam desviando o caminho pela contramão. A demanda por saneamento no Porto das Dunas não é recente. Mesmo com o crescimento da praia, que é Distrito do município de Aquiraz, a maioria das ruas não possui qualquer tipo de pavimentação, escoamento de água e esgoto ou mesmo drenagem.

Intrafegável

Quando chove, algumas vias, especialmente as mais próximas à praia, ficam intrafegáveis devido ao acúmulo de água. Em 2010, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria do Turismo do Estado (Setur), obras de abastecimento e esgoto sanitário chegaram a ser iniciadas no local, mas foram interrompidas devido às dificuldades alegadas pela empresa contratada à época, que não chegou a um acordo com o Estado.

Obras

Por conta disso, um novo certame aconteceu e, ainda conforme a Setur, as obras devem ser concluídas no início de 2018. Semana passada, foram assinadas as ordens de serviço de quatro obras que fazem parte do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

O pacote contempla a melhoria de três estradas, com investimento total de R$ 49,6 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a complementação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do Porto das Dunas, com investimento de R$ 36.727.105,78 e recursos do Tesouro Estadual como contrapartida ao empréstimo feito ao BID.

A expectativa é que a praia receba investimento para pavimentação e drenagem ao longo de 15 km de extensão. A área que beneficiada será da orla até a CE-025, no perímetro que abrange o Aquaville Resort até o Beach Park. A verba abrange, além da implantação do sistema de saneamento básico do Porto das Dunas, intervenções nas regiões do Litoral Leste, na Serra da Ibiapaba e no Maciço de Baturité, com investimento total de US$ 207.135.170,42.

O centro histórico da Prainha, também no distrito de Aquiraz, deve ser contemplado com esse investimento, além de melhorias em estradas, no Cumbuco (Caucaia), no patrimônio histórico de Aracati e no Bondinho de Ubajara.