Ponte dos Ingleses sofre com descaso

00:00 · 26.12.2016 por Vanessa Madeira - Repórter

Apesar da situação precária, muitas pessoas todos o s dias vão para o local apreciar o belíssimo pôr do sol ( Foto: Alex Costa )

"Era uma vez a Ponte dos Ingleses". O depoimento do auxiliar administrativo Carlos Nobre resume o sentimento dos fortalezenses em relação a um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. Já se passaram quatro anos desde a última reforma daquela atração turística, na Praia de Iracema. O descaso do poder público e os efeitos do vandalismo ao qual está sujeita ficam mais evidentes no equipamento à medida que o tempo passa. O local, histórico para a cidade, voltou a ser cenário de degradação e insegurança que em nada se parece com as fotos que estampam os cartões-postais da Capital.

A população resiste e permanece ocupando o lugar diariamente. Mas, para isso, é preciso ignorar os problemas de estrutura, iluminação e segurança que tomaram conta da Ponte. "A falta de manutenção é visível. Ficou num abandono total. Aliás, a Praia de Iracema em si está muito abandonada", completa Marcelo Nobre, visitante frequente do local. A mais recente reforma no espaço ocorreu entre os anos 2011 e 2012. A Ponte foi entregue à população da Capital revitalizada, mas as melhorias duraram pouco.

O piso de madeira, então recuperado, hoje se encontra com tábuas soltas e grandes vãos. Os quiosques, que chegaram a abrigar bares, lojas de artesanato e posto policial, não só estão vazios, como também foram praticamente destruídos. Tiveram janelas quebradas e paredes pichadas.

Iluminação

No que se refere à iluminação, os postes de luz existes ao longo de toda a estrutura ora funcionam, ora não. Aos fins de tarde e à noite, períodos em que o equipamento fica mais cheio de visitantes, a escuridão toma conta, aumentando a sensação de insegurança. Quem continua frequentando o local, o faz apenas por admiração à paisagem que a Praia oferece. "Venho sempre ver o pôr do sol aqui, pelo menos toda semana. Mas não tem uma estrutura boa. Se tivesse, muito mais gente viria visitar", afirma a estudante Jamyle Rocha.

Tristeza

Já o professor Carlos Alencar, morador da região, lamenta o estado de degradação no qual a Ponte se encontra. "Está uma tristeza. Como é que se deixa desprezado um patrimônio do Estado, um lugar lindo como esse?", desabafa. "Vejo muitos turistas reclamando, porque veem uma coisa nos cartões-postais e quando chegam aqui é outra totalmente diferente", acrescenta.

Entre a população, o desejo é que o local volte a funcionar da forma adequada. "Queria que fosse como antes, quando tinha os barzinhos, as lojas. Porque, do jeito que está atualmente, só traz insegurança", diz a comerciante Elizete Ibiapina.

Vandalismo

Questionada pela reportagem sobre a situação precária da Ponte dos Ingleses, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) atribuiu os problemas da estrutura ao desgaste provocado pela maresia e às ações de vandalismo. Sobre futuras reformas no equipamento, o órgão afirmou, em nota, que uma nova revitalização está sendo planejada. A promessa, no entanto, não é animadora.

O projeto deve ficar pronto apenas no próximo ano. Prazos para o início e o fim de possíveis obras ainda não foram definidos pelo poder público. Por enquanto, a Secretaria de Turismo informa que a Ponte passa por reparos imediatos, "como pintura e melhorias no piso".